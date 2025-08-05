Darıca Belediyesi'nden Üniversite Tercihinde Ücretsiz Danışmanlık Hizmeti - Son Dakika
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Darıca Belediyesi'nden Üniversite Tercihinde Ücretsiz Danışmanlık Hizmeti

Darıca Belediyesi\'nden Üniversite Tercihinde Ücretsiz Danışmanlık Hizmeti
05.08.2025 15:36  Güncelleme: 15:38
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Darıca Belediyesi, YKS sonuçlarının ardından üniversite tercihi yapacak gençlere ücretsiz danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunmaya başladı. Uzman rehberler, öğrencilerin ilgi alanlarına ve başarı sıralamalarına göre doğru tercih yapmalarını sağlıyor.

Darıca Belediyesi, üniversite tercihi yapacak gençlere ücretsiz danışmanlık ve rehberlik hizmeti başlattı. Uzmanlar; öğrencileri puanları, başarı sıralamaları ve ilgi alanlarına göre en uygun bölüme yönlendiriyor.

Gençlerin her zaman yanında olan ve eğitim yolculuklarında ücretsiz hazırlık kurslarıyla destek veren Darıca Belediyesi, YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) sonuçlarının açıklanmasından sonra öğrencilerin bu süreçte doğru tercih yapmasına yardımcı olabilmek için de tercih danışmanlık hizmeti sunuyor. Darıca Belediyesi Adnan Menderes Kültür Merkezi ile birlikte Çınaraltı Meydanı'nda oluşturulan tercih çadırında öğrencilere ücretsiz danışmanlık ve rehberlik hizmeti veriliyor. Uzman rehberler eşliğinde yapılan ve alanında uzman isimlerce karşılanan öğrencilere ücretsiz tercih danışmanlığı ve rehberlik hizmeti sunuluyor. Gençlerin ilgileri, yetenekleri, puanları, başarı sıralamaları ve üniversitelerin kontenjanları gibi kriterlere göre tercihlerini doğru şekilde yapabilmeleri için destek sağlanıyor. İki noktada oluşturulan tercih desteği noktasına gençler oldukça yoğun ilgi gösterirken uzman rehberler, gençlere her alanda yardımcı oluyor. Üniversite tercih sürecinin başlamasıyla birlikte kurulan stantlara gelen ve uzman rehberlere diledikleri her konuda danışan gençler, doğru tercihte bulunmak için kafalarına takılan her soruyu sorarak detaylı bilgiler alıyor.

"Gençlerimizin yanındayız"

Gençlerin doğru kararı vermeleri için yanlarında olduklarını ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Gençlerimizin geleceği bizim için çok önemli. Hazırlık kurslarımızda olduğu gibi tercih döneminde de gençlerin en büyük destekçisi olmayı sürdürüyoruz. Geleceğimizin teminatı gençlerin her anında yanındayız. Onlar hayatlarının en önemli kararlarından birini verirken de yanlarında olmak istiyoruz. Tercih danışmanlık hizmetimizle de onların gelecekleri adına daha doğru karar alabilmelerine yardımcı olmak istiyoruz. Gençlerimizin yapacakları tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Eğitim hayatları boyunca her zaman yanlarında olmayı sürdüreceğiz." dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

kocaeli, Son Dakika

Son Dakika Yerel Darıca Belediyesi'nden Üniversite Tercihinde Ücretsiz Danışmanlık Hizmeti - Son Dakika

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