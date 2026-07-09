Bu otobüs ile mahalle şenlendi

Darıca'da düzenlenen sosyal etkinlikler kapsamında mahalleye getirilen etkinlik otobüsüyle çocuklar ve ailelerine yönelik program düzenlendi.

Darıca Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünce, mahallelerde sosyal dayanışmayı artırmak ve vatandaşların bir araya gelmesini sağlamak amacıyla "Bir Durak Bir Mutluluk" adlı proje hayata geçirildi.

Proje kapsamında üstü açık otobüsle Osmangazi Mahallesi'ne giden ekipler, bölge sakinlerine yönelik çeşitli programlar organize etti. Etkinlik alanında çocuklar için birbirinden farklı oyunlar ve atölye çalışmaları düzenlenirken, ailelerin de katılımıyla mahalle sakinleri bir araya gelme ve sosyalleşme imkanı buldu.

Darıca Belediyesi yetkilileri, vatandaşların sosyal yaşamına katkı sunmayı hedefleyen mobil etkinliklerin ilçenin farklı mahallelerinde periyodik olarak devam edeceğini bildirdi. - KOCAELİ