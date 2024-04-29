Darıca\'da Geleneksel Sünnet Şöleni Kayıtları Devam Ediyor

Yerel

Darıca'da her yıl geleneksel olarak düzenlenen sünnet şöleni için kayıtlar devam ediyor.

Darıca Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, sünnet şöleni için kayıtların sürdüğü, kontenjanın tamamlanmasının ardından kayıtların sona ereceği ifade edilerek, kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlardan acele etmelerini istendi. Kayıtların tamamlanmasının ardından sünnet kıyafetlerinin dağıtılacağı ve tüm masrafların Darıca Belediyesi tarafından karşılanacağı sünnet şöleni için kayıt yaptırmak isteyen vatandaşların muhtarlıklardan alınacak durum tespit formunu doldurarak, Darıca Belediyesi'ne başvurmaları gerekiyor. - KOCAELİ