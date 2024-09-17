Darıca'da İskoliye Sanat Akademisi Yeni Dönem Kayıtları Başladı - Son Dakika
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Darıca'da İskoliye Sanat Akademisi Yeni Dönem Kayıtları Başladı

Darıca\'da İskoliye Sanat Akademisi Yeni Dönem Kayıtları Başladı

Darıca Belediyesi tarafından açılan İskoliye Sanat Akademisi'nde 8 yaş ve üzeri bireyler için kültürel ve sanatsal kurslar için yeni dönem kayıtları başladı. Sanata ilgi duyan herkesin katılabileceği kurslar, gençlerin yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olmayı hedefliyor.

17.09.2024 14:05  Güncelleme: 14:06
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Darıca'da yeni sanatçılar yetiştirmek için açılan İskoliye Sanat Akademisi'nde yeni dönem kayıtları başladı.

Darıca Belediyesi İskoliye Sanat Akademisi'nde 8 yaş üzeri kişilere yönelik düzenlenen kültür sanat kursları için yeni dönem kayıtları başladı. Birçok alanda 7'den 70'e sanata ilgi duyan herkese ücretsiz eğitim desteği sağlayan Darıca Belediyesi, özellikle gençlerin kişisel gelişimlerine destek olarak yeteneklerini keşfetmelerine de yardımcı oluyor.

İskoliye Sanat Akademisi'nde Darıcalıların yetenekleri ve ilgi alanlarına yönelik kurslar düzenlenirken, kayıtların ardından dersler başlayacak. Kültür sanat sevgisini gelecek kuşaklara aşılamak için hayata geçirilen İskoliye Sanat Akademisi'nde tiyatro, drama, bağlama, gitar, piyano, keman, ney ve resim ile Türk Sanat Müziği Korosu olmak üzere 9 farklı branşta uzman eğitmenler tarafından verilecek derslere 8 yaş ve üzerindeki herkes başvurabilecek. Tarihi İskoliye Mektebi'nde gerçekleşecek olan kurslara kayıt için başvuruların da İskoliye Mektebi'ne yapılacağı belirtildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Darıca'da İskoliye Sanat Akademisi Yeni Dönem Kayıtları Başladı - Son Dakika

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