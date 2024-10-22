Darıca'da İstihdam Fuarı Geliyor - Son Dakika
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Darıca'da İstihdam Fuarı Geliyor

Darıca\'da İstihdam Fuarı Geliyor

Darıca Belediyesi, iş arayanlar ve işverenleri bir araya getirecek İstihdam Fuarı'nı 26 Ekim'de düzenliyor. Fuarda ikili görüşmelerle istihdam sağlanacak ve iş arayanlar firmalarla doğrudan iletişim kurabilecek.

22.10.2024 11:18  Güncelleme: 11:19
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Darıca'da iş arayanlar ve işverenler İstihdam Fuarı'nda buluşacak.

Darıca Belediyesi, iş arayan vatandaşların iş hayatına kazandırılması ve istihdam edilmesi için çalışmalar yapmaya devam ediyor. Bu kapsamda, her yıl düzenlenen İstihdam Fuarı'nda firmalar ve iş arayan vatandaşlar bir araya gelerek ikili görüşmeler gerçekleştiriyor. Yoğun ilgi gören fuarın üçüncüsü ise 26 Ekim Cumartesi günü Adnan Menderes Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.

Darıca Belediyesi İstihdam Fuarı, "Bu Fuarda İş Var" mottosuyla hazırlanacak. Fuarda firmalar, katılım sağlayan vatandaşlarla görüşmeler yapacak ve yerinde istihdam sağlanacak. Ayrıca vatandaşlar firmalara sormak istedikleri soruların cevaplarını da anında ve yerinde bulabilecek. Cumartesi günü 09.00-17.00 saatleri arası düzenlenecek fuar binlerce kişiyi bir araya getirecek.

"Darıca'da işsizliği en aza indirmek istiyoruz"

Üçüncüsünü düzenleyecekleri İstihdam Fuarı ile istihdama katkı sunmak istediklerini belirten Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Göreve gelir gelmez ilk hayata geçirdiğimiz proje istihdam masası oldu. Darıca'da işsizliği en aza indirmek istiyoruz. Darıca Belediyesi bünyesinde kurulan İstihdam Masası ile işçi ve işveren arasında köprü kuruyoruz. Bugüne kadar binlerce vatandaşımızın iş sahibi olmasına aracılık ettik. İstihdam Fuarı ile de amacımız iş arayan vatandaşlarımızla firmaları bir araya getirmek ve istihdama katkı sunmak. Daha önce düzenlediğimiz fuarlar işverenler ve iş arayanlar tarafından yoğun ilgi görmüştü. Talep doğrultusunda bu yıl üçüncü kez fuarı düzenleme kararı aldık" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Darıca'da İstihdam Fuarı Geliyor - Son Dakika

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