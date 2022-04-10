Darıca'da Polis Haftası kutlandı - Son Dakika
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Darıca'da Polis Haftası kutlandı

10.04.2022 12:22
Darıca'da Polis Haftası kutlandı

Darıca Emniyet Müdürlüğü tarafından Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıldönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Darıca Emniyet Müdürlüğü tarafından Polis Haftası ve Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıldönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Darıca İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Özdemir'in Atatürk anıtına çelenk bırakmasıyla başlayan tören, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Törenin ardından İlçe Emniyet Müdürü Özdemir ve konuklar, polislerin gününü kutladı. Tören sonunda Darıca Şehitlik Mezarlığı'nda şehitler için dua edildi. - KOCAELİ

Darıca'da Polis Haftası kutlandı
Darıca'da Polis Haftası kutlandı
Darıca'da Polis Haftası kutlandı

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Polis Haftası, Darıca, Tören, Polis, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Darıca'da Polis Haftası kutlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Darıca'da Polis Haftası kutlandı - Son Dakika
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