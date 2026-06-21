Darülaceze\'ye Babalar Günü Ziyareti

Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, Babalar Günü dolayısıyla Darülaceze'yi ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 1. Bölge Müdürlüğü tarafından Darülaceze sakinlerine Babalar Günü ziyareti gerçekleştirildi. Ziyarette Darülaceze'de yaşayan huzurevi sakinlerine hediyeler verilerek, Babalar Günü tebrik edildi. Asırlardır toplumsal dayanışma ve sosyal yardımlaşmanın en güçlü temsilcilerinden biri olan vakıf kültürünün yaşatılması amacıyla gerçekleştirilen ziyarette büyüklerin duası alındı. - İSTANBUL