Datça\'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası Şenliği coşkuyla kutlandı

Datça Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Haftası Şenliği, protokol üyeleri, öğretmenler, kursiyerler ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi. Yoğun ilgi gören etkinlikte halk oyunları, sema ve ritim perküsyon gösterileri sahnelenirken, kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı eserlerden oluşan serginin açılışı da yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını Datça Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ünal Bek yaptı. Bek, hayat boyu öğrenmenin yalnızca okul sıralarında başlayıp biten bir süreç olmadığını, bireyin beşikten mezara kadar devam eden gelişim yolculuğunun önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

Halk Eğitimi Merkezlerinin "Her yerde, herkes için eğitim" anlayışıyla faaliyet gösterdiğini belirten Bek, bireylerin ilgi, yetenek ve ihtiyaçları doğrultusunda eğitim almalarına imkan sağladıklarını söyledi. Açılış konuşmasının ardından program, Türk Halk Dansları Antrenörü Burçin Çiftliklioğlu yönetimindeki Datça Halk Eğitimi Merkezi Halk Oyunları Ekibi'nin sergilediği Artvin yöresi halk oyunları gösterisiyle devam etti. Gösteri, izleyicilerden büyük alkış aldı. Daha sonra gerçekleştirilen sema gösterisi ilgiyle takip edildi. Etkinlik, halk oyunları eğitmeni Enver Keskin yönetimindeki Datça Belediyesi Ritim Perküsyon Ekibi'nin performansıyla devam etti. Ritim dolu gösteri katılımcılardan tam not aldı.

Programın sonunda Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında hazırlanan serginin açılışı gerçekleştirildi. Protokol üyelerinin katılımıyla açılan sergide, kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı el sanatları, dokuma, resim ve çeşitli branşlardaki çalışmaları ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Datça Halk Eğitimi Merkezi tarafından hazırlanan dokuma ve resim sergisinin hafta boyunca Çatal Mağara'da ziyaretçilere açık olacağı belirtildi.

Program, katılımcılara teşekkür edilmesi ve serginin gezilmesinin ardından sona erdi. - MUĞLA