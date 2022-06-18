Datça'da işletmeler kurallar konusunda bilgilendirildi - Son Dakika
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Datça'da işletmeler kurallar konusunda bilgilendirildi

18.06.2022 10:27
Datça'da işletmeler kurallar konusunda bilgilendirildi

Muğla'nın Datça ilçesinde 49 işletme temsilcileri ile yapılan toplantılarda polis tarafından uyulması gereken kurallar aktarılarak, görüş alışverişinde bulunuldu.

Muğla'nın Datça ilçesinde 49 işletme temsilcileri ile yapılan toplantılarda polis tarafından uyulması gereken kurallar aktarılarak, görüş alışverişinde bulunuldu.

Datça'da faaliyette bulunan Umuma Açık İstirahat ve Eğlence yerleri çerçevesinde Kargı bölgesinde 7 işletme sorumlusu, Eski Datça bölgesinde 13 işletme sorumlusu, Kumluk bölgesinde 14 işletme sorumlusu ve Liman bölgesinde 15 işletme sorumlusu ile Polis Merkezi Amirliği tarafından toplantılar düzenlenerek görüş alış verişinde bulunuldu.

Toplantılarda, faaliyetlerinde iş yerinde olması gereken belgeler, 18 yaşından küçüklerin iş yerinde bulunmaması ve çalıştırılmaması, açılış kapanış saatlerine riayet edilmesi, canlı müzik kavramı ve bu konuda gerekli mevzuata uyulması, çalışanların kimlik bildirimlerinin istisnasız yapılması, yabancı şahısların çalışma izni olmadan çalıştırılmaması gerektiği, yenilenmesi gereken belgelerin süresi geçmeden yenilenmesi gerektiği hususları,ayrıca ilçemizde suçun önlenmesi ve aydınlatılmasında vatandaş desteğinin önemi, 112 ihbar hattının kullanılması, iş yerlerinde çevre güvenlik kameralarının önemi konularında bilgilendirme yapıldı. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Muğla, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Datça'da işletmeler kurallar konusunda bilgilendirildi - Son Dakika

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