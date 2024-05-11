Yerel

İsrailli askerleri bu sefer Hamas değil, bambaşka bir şey pusuya düşürdü

Datça'da Motosiklet sürücülerine 'kask' dağıtıldı

MUĞLA - Muğla'nın Datça ilçesinde Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Datça Kaymakamının da katılımı ile motosiklet sürücüleri Kask takmaları konusunda uyarıda bulunulurken, kaskı olmayan sürücülere Kask hediye edildi.

Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Datça'da motosiklet kullanımının yoğun olması nedeniyle Esnaf Odası ve Şoförler Odası'nın katkıları ile alınan motosiklet kaskları Datça Kaymakamı Murat Atıcı, Garnizon Komutanı Hava Binbaşı Ersan Şimşek, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Oğuz Kapusuz ve İlçe Emniyet Amiri Gökhan Madendere tarafından Datça'nın en işlek caddesinde kaskı bulunmayan motosiklet sürücülerine Kask dağıtıldı.

Kaskı bulunmayan motosiklet sürücülerine Kask dağıtan Datça Kaymakamı Murat Atıcı, "Datça ilçemiz bildiğiniz gibi bir turizm kenti. Burada motosiklet kullanımı çok fazla. Bunun farkına vardık. En basit örnek kısa mesafe olduğu için ekmek almaya gidiyorum gibi gerekçelerle kasksız dolaşıyorlardı. Biz de kampanya düzenledik. Esnaf Odası Başkanlığımız ve Şoförler Odası Başkanlığımızın katkıları ile vatandaşlarımıza kask dağıtıyoruz. İnsanları cezalandırmak istemiyoruz ama Allah korusun bir anlık dalgınlıkla kaza ile can kayıplarına sebebiyet verebiliyor, engelli kalmalarına sebebiyet verebiliyor. Bu nedenle bunların önüne geçebilme için kask dağıtıyoruz. Datça halkımız İnşallah kasksız motosiklet kullanmayacak ve vatandaşlarımız mutlu olacaklar. İnşallah kasksız motor kullanılmayan bir Datça diliyorum" dedi.