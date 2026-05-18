Datça\'da Orman Temizliği Etkinliği

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Orman Benim" projesi kapsamında Muğla'nın Datça ilçesinde çevre temizliği etkinliği gerçekleştirildi.

Datça Gereme Koyu'nda düzenlenen etkinliğe Muğla İl Temsilciliği Datça Mahalle Afet Gönüllüsü ekipleri de katıldı. Etkinlikte Kızlan İlköğretim Okulu öğrencileriyle birlikte çevre temizliği yapılarak doğa bilinci ve ormanların korunmasının önemine dikkat çekildi. Etkinlik kapsamında öğrenciler ve gönüllüler kıyı ve çevrede atıkları toplarken, katılımcılar orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturulması gerektiğini vurguladı. Programa Datça Kaymakamı Murat Atıcı ve eşi Bedriye Atıcı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Oğuz Kapusuz, Datça Orman İşletme Şefi İsa Atıgan, Emecik Orman İşletme Şefi Aytuğ Yeğnidemir, Muğla MAG AME İl Temsilciliği ekipleri ile Datça MAG AME ekipleri katıldı.

Etkinlik sonunda, ormanların korunmasının yalnızca belirli günlerde değil her zaman ortak sorumluluk olduğu mesajı verilirken, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür edildi. - MUĞLA