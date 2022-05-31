Datça MAG-AME depreme hazırlık çalışmalarını aralıksız sürdürüyor - Son Dakika
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Datça MAG-AME depreme hazırlık çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

31.05.2022 19:23
Datça MAG-AME depreme hazırlık çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Muğla'nın Datça ilçesinde Muğla Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekipleri (MAG-AME) tarafından düzenlenen tatbikat çerçevesinde senaryo gereği depremde yaralanan bir şahıs enkaz altından kurtarıldı.

Muğla'nın Datça ilçesinde Muğla Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekipleri (MAG-AME) tarafından düzenlenen tatbikat çerçevesinde senaryo gereği depremde yaralanan bir şahıs enkaz altından kurtarıldı.

Muğla'nın Datça ilçesinde deprem tatbikatı düzenlendi. Senaryoya göre; merkez üssü Datça olan 6.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası Reşadiye Mahallesi'nde bir evin ağır hasar aldığı ve ev içinde bir şahsın olduğu ihbarı ile bölgeye ekipler sevk edildi. Olay yerine intikal eden Muğla AFAD ile Datça MAG-AME ekipleri yapılan arama tarama ve akustik dinleme cihazları ile yapılan teknik çalışma neticesinde yaralı şahsın yerini tespit ederek enkaz altından kurtardı. Tatbikatın ardından ayrıca Muğla AFAD tarafından gün içinde Datça MAG-AME'nin 48 kişilik ekibine arama kurtarmada kullanılan teknik malzemeler, araç gereç ve olaya intikal eden AKS aracı tanıtılarak hafif arama kurtarma eğitimi de verildi. - MUĞLA

Datça MAG-AME depreme hazırlık çalışmalarını aralıksız sürdürüyor
Datça MAG-AME depreme hazırlık çalışmalarını aralıksız sürdürüyor
Datça MAG-AME depreme hazırlık çalışmalarını aralıksız sürdürüyor
Datça MAG-AME depreme hazırlık çalışmalarını aralıksız sürdürüyor
Datça MAG-AME depreme hazırlık çalışmalarını aralıksız sürdürüyor
Datça MAG-AME depreme hazırlık çalışmalarını aralıksız sürdürüyor
Datça MAG-AME depreme hazırlık çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

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Kaynak: İHA

Tatbikat, Deprem, Muğla, 112, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Datça MAG-AME depreme hazırlık çalışmalarını aralıksız sürdürüyor - Son Dakika


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