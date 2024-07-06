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Datça Mesudiye'de kireç tıkanıklığı hat yenileme çalışmasıyla giderildi

MUĞLA - Datça Mesudiye Mahallesi ve 6 mevkiinde kireç tıkanığı nedeniyle meydana gelen su sorunu MUSKİ ekipleri tarafından yapılan hat yenileme çalışması ile birlikte giderildi.Mahalle muhtarı Cüneyt Aydeniz hat yenileme ve Betçe projesi ile vatandaşların su konusunda rahat ettiğini söyledi.

MUSKİ Genel Müdürlüğü, Betçe projesiyle birlikte ilave su sağladığı Datça Mesudiye Mahallesinin kireç nedeniyle tıkanan içme suyu hatlarını yeniledi. Çalışmalar kapsamında Mesudiye Mahallesi ve 6 farklı mevkiinde 6 bin 300 metrelik hat yenileme çalışması yapıldı.

Mesudiye Mahallesi ve Damarası, Meşe Çukuru, Döşeme, Mezgit, Ovabükü, Hayıtbükü mevkilerindeki hatlarda kireçlenme tespit eden MUSKİ ekipleri bu hatların yenilenmesi için çalışma başlattı. Hatlarda oluşan kireç tıkanıklığı nedeniyle bu bölgedeki evlere yeteri kadar su ulaşmaması nedeniyle başlatılan çalışmalar tamamlanırken abonelere sorunsuz olarak su iletimi sağlanıyor.

Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Mesudiye Mahalle Muhtarı Cüneyt Aydeniz kireç tıkanıkları nedeniyle su alamayan vatandaşların bu sorunun ortadan kalktığını ve Betçe projesi ile birlikte önemli bir eksiğini giderildiğini söyledi. Aydeniz, "Mahallemizde MUSKİ tarafından kireç tıkanıkları nedeniyle şebeke hattının boru yenilemesini yaptılar. İki mahallemiz Damarası ve Mezgit dediğimiz bölgelerde uzun süreli su kesintileri yaşandı. Büyükşehir'den memnunuz. İlaçlama olsun, yol bakım çalışmaları olsun, yaptığı hizmetlerden memnunuz. Vatandaşlarımız şu anda çok rahatladı" şeklinde konuştu.