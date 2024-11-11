Davetsiz Misafir: Tilki

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Yayladaki evin davetsiz misafiri tilki oldu

BAYBURT - Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Çençül Yaylası'nda Saral ailesinin davetsiz misafiri aç kalan tilki oldu.

Yaylada ikamet eden vatandaşların çoğunluğu kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte Bayburt ve Trabzon'a göçerken geride az sayıda aile kaldı. Çençül Yaylası'nda kalmayı sürdüren Bahri Saral ve ailesi sabah tilki sürpriziyle karşılaştı. Evlerinin kapısının önüne kadar gelen tilkiyi gören aile biraz şaşırdı daha sonra tilkiyi evin içerisine davet ettiler.

Tilki ile Bahri Saral'ın diyaloğu yüzlerde tebessüm oluşturdu.