Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ziyaret - Son Dakika
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Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ziyaret

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. İkili, Türkiye'nin sorunları, ekonomi, teknoloji, dış politika ve bürokrasi gibi konuları görüştü.

14.08.2024 22:15  Güncelleme: 22:23
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Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ziyaret

ANKARA - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan ofisinde saat 16.00'da ziyaret etti. İkili, yaklaşık 1 buçuk saat süren görüşmenin ardından kameraların karşına geçti.

Burada bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Genel başkanım beni ziyarete gelmiş, yürekten teşekkür ederim. Doğal olarak Türkiye'nin sorunlarını, ekonomiyi, teknolojiyi, dış politikayı, Türkiye'nin içinde bulunduğu tabloyu ve bürokrasiyi konuştuk. Dolayısıyla dertleştik. Çözümler konusunda da zaten daha önce 6 genel başkan ortak mutabakat metnini hazırlamıştık, o metin üzerinde de konuştuk. Onun da yeri ve zamanı geldiğinde güncellenmesi konusunda da düşüncelerimizi birbirimize aktardık" açıklamasında bulundu.

Eski İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in CHP Genel Başkanlığı üzerine görüştüğü iddiaları sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, "Onu Tunç Bey'e soracaksınız" ifadelerini kullandı.

"Meral Hanım dava açacaksa açsın"

Kılıçdaroğlu, Meral Akşener'in kendisin yönelik dava açacağını söylemi de hatırlatılması üzerine, "Türkiye'nin bu kadar sorunu varken Meral Hanım dava açacaksa açsın" şeklinde konuştu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise, "Uluslararası konjektörden başlayarak Türkiye ölçeğine indik ve Türkiye'yi bekleyen riskler ve gelişmeler konusunda çevremizdeki savaş ihtimalleri olmak üzere bu kritik aşamalarda siyasal görüş ayrılıklarını bir kenara koyarak tecrübe sahibi herkesin bir diğeriyle açık yüreklilikle bütün kaygıları ve çözüm yollarını paylaşmasını lazım. Türkiye'de uzun yıllardır siyasi liderler arsında istenilen diyalog ortamı oluşmadı" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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