Dedebağ Keşkek Hayrı İçin Hazırlıklar Sürüyor

Aydın'da 743 yıldır sürdürülen Dedebağ Keşkek Hayrı öncesinde türbe ve mesire alanında Karacasu Belediyesi ekipleri tarafından düzenleme ve temizlik çalışmaları gerçekleştirildi.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen Dedebağ Keşkek Hayrı öncesinde hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor. Bu yıl 743.'sü gerçekleştirilecek olan etkinlik için Dedebağ Türbesi ve çevresindeki mesire alanında Karacasu Belediyesi ekiplerince çalışma gerçekleştirildi. Keşkek hayrı öncesinde temizlik ve düzenleme çalışmaları yapan belediye ekipleri, hem türbe alanında hem de vatandaşların yoğun katılım gösterdiği mesire yerinde çevre düzenlemeleri yaparak alandaki otları temizledi. Ayrıca türbenin de bakım ve onarımlarını tamamlayan ekipler, bölgei etkinliğe hazır hale getirdi. Geleneksel hayır etkinliğine en iyi şekilde ev sahipliği yapabilmek amacıyla çalışmaların kesintisiz süreceği belirtilirken, Karacasu Belediyesi'nden yapılan açıklamada "743. Dedebağ Keşkek Hayrı öncesinde, türbe ve çevresindeki mesire alanımızda temizlik ve düzenleme çalışmalarımız aralıksız sürüyor" ifadeleri yer aldı. - AYDIN