Dedesine Ait Tapulu Alan İçin Mücadele Eden Sertaç Öğüt: "Ya Yerimi Versinler ya Kamulaştırıp Bedelini Ödesinler" - Son Dakika

Malatya'da Vaizzade'nin torunları, Soykan Meydanı'ndaki belediye ekmek büfesinin hemen karşısında bulunan 1931 tarihli Abdulkadir Vaizzade'ye ait tapulu alanla ilgili haklarını alabilmek için mücadele ediyor.

Malatya kent merkezindeki Soykan Meydanı'nda, belediye ekmek büfesinin hemen karşısında bulunan alanın dedelerinin tapulu malı olduğunu iddia eden Öğüt ailesi, haklarını alabilmek için 8 yıldır hukuk mücadelesi veriyor. 1931 yılına ait tapuda, alanın kamulaştırma yapılmadan alındığını savunan Öğüt ailesi, mağdur olduklarını ve bu mağduriyetin giderilmesini beklediklerini ifade ediyorlar.

"TAPU ELİMDE, KAMULAŞTIRMA YOK"

Gülsen Sertaç Öğüt, Soykan Meydanı'nın bulunduğu alanda eskiden dedesine ait 2 dükkanın olduğunu ifade ederek, "Babam, Malatya'nın en eski kuyumcularından Nuri Öğüt. Dükkanlardan biri istimlak olmuş, biz bundan dolayı hiçbir şey almadık. 21 metrekare olan diğer dükkanda yine yola gitmiş ve 12 metrekare kalmış. Tapu elimde, herhangi bir kamulaştırma yok" dedi. Tapu su dedesine ait olan yer ile ilgili haklarını istediklerini dile getiren Öğüt, "Burası dedeme ait ya yerimi versinler ya da kamulaştırsınlar bedeli neyse ödesinler. Yoksa gelip bu alanda su, mendil satacağım. Hiçbir kanunda böyle bir şey yok ancak savaş durumu söz konusu olduğunda el konulabilir. Belediyenin bu konuya bir çözüm getirmesini istiyorum" diye konuştu.

Öğüt, 8 yıldır haklarını alabilmek için mücadele ettiklerini belirterek, "Bu davanın peşini bırakmayacağım ve sonuna kadar gideceğim. Acaba kendilerinin bir karış yerleri olsa ne yaparlardı? Benim yerimi versinler" dedi.

"MADEM KAMULAŞTIRILDI 2012 YILINDA NEDEN TAPU VERİLİYOR?"

Rıza Öğüt ise tapusu dedesine ait olan yerin 1950'lerde kamulaştırıldığını kendilerine söylendiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bununla ilgili herhangi bir belge sunamıyorlar. Ne kamulaştırmayla ilgili belge var ne de bir ödemeyle ilgili. Sene 2012'de tekrar dedemin adına tapu verildi. Madem belediye tarafından burası kamulaştırıldı, neden 2012'de bu tapu veriliyor? Bu mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Mahkemeye verdik, 1956'de çıkan kanuna göre, hiçbir bedel ödemeksizin alma yetkisinin olduğu ifade edildi. Avrupa mahkemelerinde ise böyle bir kanun yoktur, '500 senede, bin senede geçse tapu ölmez, savaş durumu hariç taşınamaz mülke hiçbir şekilde müdahale edemezler' diyorlar. Bu durumun giderilmesini istiyoruz ama 8 senedir bir sonuç alamadık."