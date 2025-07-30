Defne Belediyesi\'nden Çocuklara Özel Etkinlikler

Defne Belediyesi'nin çocuklara yönelik düzenlenen etkinlikler Harbiye Mahallesi'nde devam etti.

Defne Belediyesi tarafından düzenlenen sosyal etkinlikler kapsamında, bu kez Harbiye Mahallesi'nde çocuklar için tiyatro gösterileri, yüz boyama, geleneksel oyunlar ve eğlenceli yarışmalarla dolu bir gün gerçekleştirildi. Etkinliğe Defne Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgün ve Harbiye Mahalle Muhtarı İlker Aşkar da katıldı. Çocukların coşkusuna sahne olan etkinlikte, parklarda oyun alanları kurularak miniklerin eğlenmesi sağlandı. Renkli görüntülere sahne olan buluşmada, çocukların mutluluğu aileleri de sevindirdi.

"Defne'nin her mahallesine umut taşımaya devam edeceğiz"

Defne'nin her mahallesine umut taşımaya devam edeceklerini ifade eden Defne Belediye Başkanı Halil İbrahim Özgür, "Defne'nin her mahallesine umut taşımaya, çocuklarımız için üretmeye, onların gülüşünü büyütmeye devam edeceğiz" dedi. - HATAY