Değer Erzincan ile Spor ve Değerler Buluşması - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Değer Erzincan ile Spor ve Değerler Buluşması

Geniş Video İzle

Erzincan'da 'Değer Erzincan Projesi' ile çocuklar spor yaparak manevi değerler öğreniyor.

16.05.2025 09:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Değer Erzincan" ile çocuklar sporla buluşuyor

ERZİNCAN - Erzincan Valiliği öncülüğünde hayata geçirilen Değer Erzincan Projesi ile il merkezi ve ilçelerde çocuklar sporla ve manevi değerlerle karakterlerini geliştirme fırsatı buluyor.

Bu kapsamda Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, beraberindeki birim amirleriyle birlikte "Değer Erzincan Jandarma Spor Kulübü" ve Değer Erzincan Emniyet Spor Kulübü"nü ziyaret etti.

Her iki spor kulübünde de incelemelerde bulunan, öğrencilerle bir süre sohbet eden ve yaptıkları çalışmaları izleyen Vali Aydoğdu, İl Jandarma Komutanı Tuğg. Veysel Yanık ve İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba'dan spor kulüpleri hakkında bilgi alarak antrenörlerden ve eğitmenlerden de spor kulüplerinde yapılan faaliyetler ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Boş durumdaki kamu binalarının kamu kurumlarına ve STK'lara zimmetlenerek hayırseverlerin de destekleriyle Değer Erzincan Spor Kulüplerinin açıldığını belirten Vali Aydoğdu, 8'i ilçelerde 8'i de il merkezinde olmak üzere 16 spor kulübünün açıldığını ve 4 spor kulübünün de yakın zamanda faaliyete başlayarak toplam 20 spor kulübünün Erzincan'da gençlerin ve çocukların hizmetine girmiş olacağını belirtti.

Vali Hamza Aydoğdu, "Çocuklarımız okuldan sonraki boş vakitlerinde Değer Erzincan Spor Kulüplerine gelip hem seçtikleri spor branşlarında antrenörlerimizden eğitim alıyor hem de vatan, millet ve bayrak sevgisini, tarihimizi, dinimizi, kültürümüzü, medeniyetimizi, büyüklere saygıyı, küçüklere sevgiyi, komşuluk ilişkilerini ve daha pek çok değerimizi öğretmenlerimiz çok güzel bir şekilde çocuklarımıza anlatıyor. Çocuklarımızın buradaki çalışmalarını gördük. Çocuklarımızın gözlerindeki o ışıltıyı, o sevgiyi ve o umudu görmek bizler için tarif edilemez büyük bir mutluluk." dedi.

Çocuklara sahip çıkmanın milli bir sorumluluk ve vatanseverliğin bir parçası olduğunu belirten Vali Hamza Aydoğdu, "Bu projenin bu kadar büyüdüğünü, filiz verdiğini, meyve verdiğini görmek bizleri çok mutlu etti. Erzincan'da kalbine dokunmadığımız hiçbir çocuk ve genç bırakmayacağız. Hepsine ulaşacağız.

Kaynak: İHA

Erzincan Valiliği, Erzincan Valiliği, Erzincan, Kültür, Yerel, Yaşam, Çocuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Değer Erzincan ile Spor ve Değerler Buluşması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp akıllı saatini GPRS ile takip eden Rus turist, Türk polisleriyle baskın yaptı Kayıp akıllı saatini GPRS ile takip eden Rus turist, Türk polisleriyle baskın yaptı
Fatih Ürek ateş püskürdü: Allah cezasını versin o kadın cinayeti işleyenlerin Fatih Ürek ateş püskürdü: Allah cezasını versin o kadın cinayeti işleyenlerin
Volkan Demirel Süper Lig’in yeni takımına imzayı atıyor Volkan Demirel Süper Lig'in yeni takımına imzayı atıyor
Uzmanlardan altın uyarısı Sakın aldanmayın Uzmanlardan altın uyarısı! Sakın aldanmayın
Kremlin: Rus heyeti şu anda İstanbul’da Ukrayna heyetini bekliyor, Ukraynalılar ortada yok Kremlin: Rus heyeti şu anda İstanbul'da Ukrayna heyetini bekliyor, Ukraynalılar ortada yok
Aracının gaz teli kopan sürücü, bulduğu yöntemle pes dedirtti Aracının gaz teli kopan sürücü, bulduğu yöntemle pes dedirtti
Motokuryeler için yeni zorunluluklar getirildi Motokuryeler için yeni zorunluluklar getirildi
Ali Koç’a demediğini bırakmayan Mahmut Uslu, canlı yayında adaylığını açıkladı Ali Koç'a demediğini bırakmayan Mahmut Uslu, canlı yayında adaylığını açıkladı
İrem Derici’den sevgilisine şaşırtan teklif İrem Derici'den sevgilisine şaşırtan teklif
Bakan Fidan’dan dikkat çeken çıkış: YPG tarafından atılan bir adım yok Bakan Fidan'dan dikkat çeken çıkış: YPG tarafından atılan bir adım yok
Orhan Gencebay’ın torunu yıllar sonra görüntülendi Orhan Gencebay'ın torunu yıllar sonra görüntülendi

11:10
Bomba iddia Zinedine Zidane Fenerbahçe’ye geliyor
Bomba iddia! Zinedine Zidane Fenerbahçe'ye geliyor
10:53
Türkiye-ABD-Ukrayna heyetleri arasındaki görüşme başladı
Türkiye-ABD-Ukrayna heyetleri arasındaki görüşme başladı
10:48
Birleşik Arap Emirlikleri’nde verilen hediye Trump’ı tatmin etmedi: Heyecanlanmamı beklemeyin
Birleşik Arap Emirlikleri'nde verilen hediye Trump'ı tatmin etmedi: Heyecanlanmamı beklemeyin
09:53
İsrail gece boyunca bomba yağdırdı 100’den fazla ölü var
İsrail gece boyunca bomba yağdırdı! 100'den fazla ölü var
21:20
Memurluk şartları değişti Bugünden itibaren geçerli
Memurluk şartları değişti! Bugünden itibaren geçerli
15:46
Konya’da 5.2 büyüklüğünde deprem
Konya'da 5.2 büyüklüğünde deprem
15:43
Katar’daki Trump’ın aklı İstanbul’da Yine Putin’le ilgili konuştu
Katar'daki Trump'ın aklı İstanbul'da! Yine Putin'le ilgili konuştu
15:42
Maaşının yattığını gören gencin toplu taşımadaki hesabı olay oldu: Allah için biri bana bunu açıklasın
Maaşının yattığını gören gencin toplu taşımadaki hesabı olay oldu: Allah için biri bana bunu açıklasın
15:42
NATO ve Rusya uçakları Baltık Denizi’nde karşı karşıya geldi
NATO ve Rusya uçakları Baltık Denizi'nde karşı karşıya geldi
15:29
Simge Sağın’ın acı günü Genç yaşta hayatını kaybetti
Simge Sağın'ın acı günü! Genç yaşta hayatını kaybetti
15:26
Mahmut Uslu’dan “Mourinho ile devam mı edeceksiniz“ sorusuna görülmemiş yanıt
Mahmut Uslu'dan "Mourinho ile devam mı edeceksiniz?" sorusuna görülmemiş yanıt
15:19
Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki kritik forum ertelendi
Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki kritik forum ertelendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2025 11:47:50. #7.13#
SON DAKİKA: Değer Erzincan ile Spor ve Değerler Buluşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.