Değirmendere'nin Ahşap Heykeli Alman Sanatçı Tarafından Onarıldı - Son Dakika
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Değirmendere'nin Ahşap Heykeli Alman Sanatçı Tarafından Onarıldı

Değirmendere\'nin Ahşap Heykeli Alman Sanatçı Tarafından Onarıldı

Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Zühtü Müridoğlu Ahşap Heykel Sempozyumu kapsamında Değirmendere'nin simgelerinden biri olan selam veren ahşap heykel, Alman sanatçı Sarah Hillebrecht tarafından onarıldı. Gölcük Belediye Başkanı, onarımdan dolayı Hillebrecht'a teşekkür etti.

23.12.2024 14:47  Güncelleme: 14:49
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Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Zühtü Müridoğlu Ahşap Heykel Sempozyumu kapsamında yapılan ve Değirmendere'nin simgelerinden biri haline gelen ahşap heykel, Alman sanatçı Sarah Hillebrecht tarafından onarıldı.

Gölcük Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen Uluslararası Değirmendere Zühtü Müridoğlu Ahşap Heykel Sempozyumu heykelleri onarılıyor. Onarım çalışmaları kapsamında Değirmendere'nin simgelerinden biri haline gelen selam veren ahşap heykel, eserin sahibi Alman heykel sanatçısı Sarah Hillebrecht tarafından onarıldı. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, eseri aslına uygun şekilde onaran Sarah Hillebrecht'a teşekkür etti.

Değirmendere Çınarlık Meydanı sahilinde bulunan diğer ahşap heykeller ise Gölcük Belediyesi ve Kocaeli Üniversitesi işbirliğinde belirlenen takvime göre onarımdan geçirilecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Değirmendere'nin Ahşap Heykeli Alman Sanatçı Tarafından Onarıldı - Son Dakika

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