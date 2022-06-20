Değirmendere'ye aquapark yapılacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Değirmendere ve Halıdere arasında bulunan alana aquapark ve su oyun parkı yapacak. İhalesi yapılan proje yer tesliminin ardından 120 günde bitecek.

Gölcük Değirmendere'de aquapark için ihale gerçekleştirildi. 7 firmanın teklif verdiği Değirmendere Aquapark ve Su Oyun Parkı yapım işinde en yüksek teklif 22 milyon 412 bin 280 TL olurken, en düşük teklif 17 milyon 991 bin 320 TL oldu. İhale komisyonunun değerlendirmesinin ardından firma ile sözleşme imzalanacak ve yer tesliminin ardından proje 120 gün içerisinde tamamlanacak. Proje çerçevesinde çift kaydıraklı aquapark ve havuz, 200 metrekare su oyun parkı, kafe, yürüyüş ve bisiklet yolları inşa edilecek. 600 metrekarelik güneşlenme alanının yapılacağı park, çeşitli birimleri içeren 2400 metrekarelik alanı kapsayacak. Değirmendere ve Halıdere arası sahil düzenleme projesinde 300 metrelik aquapark konseptine uygun çevre çiti yapılacak. - KOCAELİ