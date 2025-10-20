DEGÜF Başkanlığına Akkın Pazarlıoğlu Seçildi

Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu (DEGÜF) 5. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa Akkın Pazarlıoğlu seçildi.

DEGÜF 5. Olağan Genel Kurulu, Efeler ilçesinde bulunan Şükran Güngör Tiyatro Salonu'nda gerçekleşti.tek listeyle yapılan seçimde 183 delegeden 115'i genel kurula katıldı. Gerçekleştirilen genel kurulda kullanılan oyların tamamını alan Akkın Pazarlıoğlu, Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu'nun yeni başkanı olarak seçildi. Kongrede tekrar aday olmayan önceki dönem başkanı Mehmet Sümer ve yönetimine hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi.

Başkan Kaya yeni yönetime başarılar diledi

Genel kurula katılan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, "Gerçekleştirilen Genel Kurulun, devecilik camiamız ile atalarımızdan miras aldığımız köklü kültürümüz adına hayırlara vesile olmasını diliyorum. Önceki dönem DEGÜF Başkanı Sayın Mehmet Sümer ve yönetimine görev süreleri boyunca gösterdikleri hizmet ve emeklerinden dolayı teşekkür ediyor; Genel Kurulda başkanlığa seçilen Akın Pazarlıoğlu ve yeni yönetimini tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da devecilik kültürümüzün yaşatılması, camiamızın birlik ve beraberlik içerisinde olması ve deve güreşlerimizin geleneksel ruhuyla devam etmesi için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - AYDIN