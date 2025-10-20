DEGÜF Başkanlığına Akkın Pazarlıoğlu Seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

DEGÜF Başkanlığına Akkın Pazarlıoğlu Seçildi

DEGÜF Başkanlığına Akkın Pazarlıoğlu Seçildi
20.10.2025 09:51  Güncelleme: 09:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu (DEGÜF) 5. Olağan Genel Kurulu'nda Akkın Pazarlıoğlu başkanlığına seçildi. Genel kurulda 183 delegeden 115'i oy kullandı. Önceki başkan Mehmet Sümer'e teşekkür edildi.

Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu (DEGÜF) 5. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa Akkın Pazarlıoğlu seçildi.

DEGÜF 5. Olağan Genel Kurulu, Efeler ilçesinde bulunan Şükran Güngör Tiyatro Salonu'nda gerçekleşti.tek listeyle yapılan seçimde 183 delegeden 115'i genel kurula katıldı. Gerçekleştirilen genel kurulda kullanılan oyların tamamını alan Akkın Pazarlıoğlu, Devecilik Kültürü ve Deve Güreşleri Federasyonu'nun yeni başkanı olarak seçildi. Kongrede tekrar aday olmayan önceki dönem başkanı Mehmet Sümer ve yönetimine hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi.

Başkan Kaya yeni yönetime başarılar diledi

Genel kurula katılan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, "Gerçekleştirilen Genel Kurulun, devecilik camiamız ile atalarımızdan miras aldığımız köklü kültürümüz adına hayırlara vesile olmasını diliyorum. Önceki dönem DEGÜF Başkanı Sayın Mehmet Sümer ve yönetimine görev süreleri boyunca gösterdikleri hizmet ve emeklerinden dolayı teşekkür ediyor; Genel Kurulda başkanlığa seçilen Akın Pazarlıoğlu ve yeni yönetimini tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum. Bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da devecilik kültürümüzün yaşatılması, camiamızın birlik ve beraberlik içerisinde olması ve deve güreşlerimizin geleneksel ruhuyla devam etmesi için durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Mehmet Sümer, Etkinlikler, Kültür, Yerel, Yaşam, Spor, Deve, Son Dakika

Son Dakika Yerel DEGÜF Başkanlığına Akkın Pazarlıoğlu Seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir babanın korkunç görüntüleri Evladına hiç unutamayacağı anlar bıraktı Bir babanın korkunç görüntüleri! Evladına hiç unutamayacağı anlar bıraktı
Zayıflama iğneleri sanıldığı gibi masum değil, ölüm saçıyor Zayıflama iğneleri sanıldığı gibi masum değil, ölüm saçıyor
Ayder Yaylası’nda hayrete düşüren görüntü Uzaktan gören mezar sanıyor, yanına giden şok oluyor Ayder Yaylası'nda hayrete düşüren görüntü! Uzaktan gören mezar sanıyor, yanına giden şok oluyor
Pezeşkiyan, Türkiye’yi örnek verip isyan etti: Petrolleri ve gazları yok ama... Pezeşkiyan, Türkiye'yi örnek verip isyan etti: Petrolleri ve gazları yok ama...
Hobi olarak yola çıktılar, ülkenin en büyük hazinesini buldular Hobi olarak yola çıktılar, ülkenin en büyük hazinesini buldular
Oto tamirhanesinde dehşet anları Az daha yanacaklardı Oto tamirhanesinde dehşet anları! Az daha yanacaklardı

15:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüzyılın Konut Projesi’nin detaylarını paylaştı: 6 bin 750 lira taksitle 240 ayda ödenecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüzyılın Konut Projesi'nin detaylarını paylaştı: 6 bin 750 lira taksitle 240 ayda ödenecek
14:52
Yeni RTÜK Başkanı Mehmet Daniş oldu
Yeni RTÜK Başkanı Mehmet Daniş oldu
14:29
16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iş arkadaşını ateşe verdi
16 yaşındaki çocuk, 15 yaşındaki iş arkadaşını ateşe verdi
14:04
İstanbul’da okullar saat 16.00’dan itibaren tatil edildi
İstanbul'da okullar saat 16.00'dan itibaren tatil edildi
13:32
İsrailliler’den UEFA’ya skandal Galatasaray çağrısı
İsrailliler'den UEFA'ya skandal Galatasaray çağrısı
13:30
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret’in katili cinayeti böyle itiraf etti
Su kuyusunda cansız bedeni bulunan Hasret'in katili cinayeti böyle itiraf etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2025 15:38:10. #7.12#
SON DAKİKA: DEGÜF Başkanlığına Akkın Pazarlıoğlu Seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.