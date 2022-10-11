Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, " Çarşamba'nın otopark sorununu tarihe gömüyoruz. Batı yakasına da bir otopark yapacağız" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Çarşamba ilçesi Orta Mahalle Şehit Tuncay Kocabaş Caddesi'ndeki eski pazar yerinin bulunduğu 1880 metrekarelik alanda 5 katlı 214 araç kapasiteli otopark inşa etti. Yerli mekanik sistemle çalışacak otoparkta otomobilleri sürücüler değil, asansörlü mekanik sistem park edecek. Araçlar yine aynı sistemle park alanından alınıp sahiplerine teslim edilecek. Büyükşehir Belediyesi ayrıca ilçenin batı yakasına da otopark inşa edecek. Havza'da da test süreci başlayacak mekanik otoparkın yanı sıra Ladik, Vezirköprü, Canik ve İlkadım ilçelerine de yeni otoparklar yapılacak.

"Batı yakasına da bir otopark yapacağız"

Şehirdeki otopark ve ulaşım sorunlarını çözmek için büyük gayret sarf ettiklerini belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, mekanik otoparkların şehre değer kattığını ifade ederek, "Subaşı Otoparkımız açıldı. Sistem çok güzel işliyor. Şimdi Çarşamba ilçemizi de açmaya hazırlanıyoruz. Havza ilçemizde de test aşamaları yakın bir zamanda başlayacak. Çarşamba doğu yakada inşa ettiğimiz 5 katlı otopark, tamamen mekanik sistemle çalışacak. Yani sürücülerin, araçlarını sistem otomatik olarak kendisi park edecek. Bu sayede araç sahipleri park yeri aramak zorunda kalmayacak. İşini görüp aracını almak istediğinde kartını okutarak sistem aracını getirecek. Çarşambalı hemşehrilerimizin yaşam kalitesi daha da yükselecek. Batı yakasına da bir otopark yapacağız. Batı yakasına da inşa ettiğimizde ilçemizin otopark problemi çözülecek" ifadelerini kullandı.

Araçlı testler yapılacak

Otoparkın şu an 2 sistem testinin bittiğini ve bir sistem testinin kaldığını söyleyen yazılım ekibinde görevli Mekatronik Mühendisi Hasan Usta, "Sistem testlerimiz bitmek üzere. Bir hafta sonra araçlı testlerimiz başlayacak. Sonrasında genel bir kontrol yapılacak ve açılışa hazır hale gelecek" şeklinde konuştu.

Caddelerdeki yığılmalar sona erecek

Çarşamba'da doğu yakasına yapılan ve test sürecinde olan otoparkın açılacağı günü heyecanla bekleyen ilçe halkı caddelerde yaşanan yığılmanın önüne geçeceğini savunarak, Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Hizmete alınacak olan otoparkın Çarşamba'ya nefes aldıracağını söyleyen ilçe esnaflarından Mehmet Ali Mersinlioğlu, "Çarşambalı olarak yapılan bu otoparkı çok gerekli bir yatırım olarak görüyoruz. Çarşamba'nın böyle bir otoparka ihtiyacı vardı. İlçede araç yoğunluğu çok fazla. Araçların yol kenarlarına gelişi güzel parkından dolayı inanın eve gitmekte bile zorlanıyorduk. Burası açıldığında park sorununun biraz olsun azalacağını düşünüyorum. Çok güzel oldu. Ancak yeterli değil. Büyükşehir Belediyemiz bir de batı yakasına otopark yapacak. Orası da açıldığında ilçemiz nefes alacak" diye konuştu. - SAMSUN