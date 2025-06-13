Demir Direkten Mahsur Serçe Kurtarıldı

Mahsur kalan kuş demir direk kesilerek kurtarıldı
OSMANİYE - Osmaniye'de demir direğin içine düşen serçeyi, vatandaşlar demiri keserek çıkardı.
Olay, Osmaniye'nin Çardak köyünde meydana geldi. İnşaat halindeki evde çalışan ustalar evin gölgeliğindeki demir direğin içinden kuş sesi geldiğini fark etti. Kuşun yerini tespit eden ustalar yanlarında bulunan spiral makinesiyle demir direği kesmeye başladı.
Demir direkte pencere şeklinde bir delik açıldı. Mahsur kalan serçe açılan pencereden uçarak uzaklaştı.
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