Demircan'dan, yüzde bir baraj uygulamasına tepki - Son Dakika

Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan, toplu sözleşme görüşmelerinde sendikalara getirilen yüzde 1 baraj uygulamasını eleştirerek, "Toplu sözleşme görüşmelerinde yüzde 1 baraj uygulaması ile kamu çalışanlarının özgür sendikal tercihlerine ipotek vurulmak istenilmektedir. Sendikalar demokrasinin olmazsa olmazı, beşiğidirler. Bazı sendikaların üye kayıplarını önlemek için oynadıkları oyundan ibarettir" dedi.

Demokratik Sağlık Sen Genel Başkanı Togan Demircan, toplu sözleşme görüşmelerinde yüzde 1 baraj uygulamasına tepki gösterdi. "Bu oyun umuyoruz ki Danıştay ilgili dairesinden bozulacaktır" diyen Demircan, "Ülkemizde siyasi partiler için baraj puanı indirilirken, sendikalara baraj uygulaması getirmeye çalışmak antidemokratik bir yaklaşımdır. Bazı sendikaların üye kayıplarını önlemek için oynadıkları oyundan ibarettir" diye konuştu.

"Bu kabul edilebilir bir düzenleme değildir"

Togan Demircan, "6. dönem toplu sözleşmesinde imza altına alınan anayasa ve toplu sözleşme masasının oluşumuna sebep 4688 sayılı yasanın doğasına aykırı bir kararla kamu çalışanları onlarca sendika, konfederasyon içerisinden sözde dört yüz lira toplu sözleşme ikramiyesi adı altında birkaç sendika çatısı altında toplanmaya çalışılıyor. Bu kabul edilebilir bir düzenleme değildir. Birilerinin çalışmadan üretmeden maaş ve ikramiyeye sıfır etkisi olan toplu sözleşme ikramiyesi ile altı yüz lira seyyanen zam taleplerinden vaz geçmeleri de kabul edilemez. Oluşturulmaya çalışılan algı ile sanki bu dört yüz liradan hiçbir kesinti olmayacakmış havası yaratılmaya çalışılıyor" diye konuştu.

"Aile hekimlerimizden 100 lira ve üzeri sendika aidatı kesiliyor. 400 lira hekimlerimiz için kazanım mı?"

Demircan, şöyle devam etti: "Bu tutardan sendika aidatı kesilecek, bunu tarihi bir kazanım olarak yorumlamak siyasallaşmış sendikaların kazanımdan anladıklarını da ortaya koyuyor. Bugün aile hekimlerimizden 100 lira ve üzeri sendika aidatı kesiliyor. Üç ay da bir yatırılacak olan 400 lira aile hekimlerimiz için bir kazanım mı? veya taban aylığa etki etmeyen ikramiye bir kazanım mı? Dünyanın neresinde sendika üyelerinin aidatı ikramiye adı altında devlet tarafından ödenmektedir. Bizim ülkemiz dışında dünyanın neresinde hak, hukuk, emek diye haykıran sendikalar, sivil toplum örgütleri kendileri dışındaki sivil toplum örgütlerine yokmuş gibi davranmakta ve buna bürokrasiyi alet etmektedirler. Kimilerinin ileri demokrasiden anladığı bu mudur? veya sendika denildiğinde herkesin kendilerine üye olmaları mıdır?" - İZMİR