Demirözü Kaymakamı Şahin: "Tüm kurumlarımız işbirliği içerisinde sizler için çalışmalarını yürütmektedir" - Son Dakika
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Demirözü Kaymakamı Şahin: "Tüm kurumlarımız işbirliği içerisinde sizler için çalışmalarını yürütmektedir"

Demirözü Kaymakamı Şahin: "Tüm kurumlarımız işbirliği içerisinde sizler için çalışmalarını yürütmektedir"

Demirözü Kaymakamı Yasin Şahin, ilçe genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle sahada amansızca mücadele eden tüm ekiplere teşekkür etti.

27.11.2024 11:07
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Demirözü Kaymakamı Yasin Şahin, ilçe genelinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle sahada amansızca mücadele eden tüm ekiplere teşekkür etti.

Kaymakam Şahin, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Değerli hemşehrilerim iki gün boyunca önceliğimiz ilçe ve belde merkezimiz ile devlet karayolu ağı ve köylerimizin ana yollarının açılması oldu. Yarından itibaren köy içi yolların açılması çalışmalarına ağırlık verilecektir.

Tüm kurumlarımız işbirliği içerisinde sizler için çalışmalarını yürütmektedir. Kapalı kalan köylerimizde 112 Acil İhbar Hattı'na yapılan bildirimler ile paletli ambulansımız hizmetinizdedir.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'mız aracılığıyla yaşlı, engelli ve tek başına yaşayan vatandaşlarımız ile şehit yakınları ve gazilerimiz telefon ile aranarak durumları takip edilmektedir.

Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlığı'mız aracılığıyla evde sağlık hizmetlerinden faydalanan vatandaşlarımız tek tek aranarak sağlık durumları sorulmaktadır.

Köy ve mahalle muhtarlarımız ile gerçekleştirilen işbirliği ile konut, ahır ve samanlık çökmesi gibi hasarların tespiti Mal Müdürlüğümüz koordinasyonunda yapılmaktadır.

Tarım makinaları ve araçları ile büyükbaş ve küçükbaş hayvanların zarar ziyan tespiti İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz koordinasyonunda kolluk kuvvetlerimizin desteği ile yürütülmektedir." - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Demirözü Kaymakamı Şahin: 'Tüm kurumlarımız işbirliği içerisinde sizler için çalışmalarını yürütmektedir' - Son Dakika

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