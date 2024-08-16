Demirözü ve Otlukbeli Kaymakamlıkları, Otlukbeli Şehitler Anıtı'nda bir araya geldi - Son Dakika
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Demirözü ve Otlukbeli Kaymakamlıkları, Otlukbeli Şehitler Anıtı'nda bir araya geldi

Demirözü ve Otlukbeli Kaymakamlıkları, Otlukbeli Şehitler Anıtı\'nda bir araya geldi

Bayburt'un Demirözü Kaymakamlığı ve Erzincan Otlukbeli Kaymakamlığı'nın birlikte düzenlediği etkinlikte, Otlukbeli Şehitler Anıtı'nda yapılan programda konuşan kaymakamlar, Otlukbeli Meydan Muharebesi'nin Türk birliğinin sağlanmasına olan etkisine vurgu yaptılar.

16.08.2024 09:25
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Bayburt'un Demirözü Kaymakamlığı ve Erzincan Otlukbeli Kaymakamlığı'nın birlikte düzenlediği etkinlikte Demirözü sınırlarında yer alan Haydarbaba Tepesi ile Kanlıçayır Mevkiinde başlayan yürüyüş daha sonra Erzincan Otlukbeli Şehitler Anıtı'na yakın bir kısımdan Otlukbeli ilçesinin de katılımıyla devam etti.

Etkinlikte konuşan Demirözü Kaymakamı Yasin Şahin, Otlukbeli Meydan Muharebesi'nin Anadolu'da Türk birliğinin sağlanmasına olan etkisine vurgu yaparak "Bu zafer sayesinde Osmanlı Devleti zamanla dünyaya hükmeden bir konuma sahip oldu." dedi.

Otlukbeli Kaymakamlığı'nın ev sahipliğinde şehitlik anıtında yürütülen programda konuşma yapan Otlukbeli Kaymakamı İbrahim Gökçe ise, "Her iki hükümdar akraba olması hasebiyle savaş öncesinde ve sonrasında iki Türk'e yakışır şekilde mücadele etmiş ve talih Osmanlı'dan yana olmuştur. Savaşta yenilen uzun Hasan takip edilmemiş ve başkentine dönmesine müsaade edilmiştir." ifadelerini kullandı. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Demirözü ve Otlukbeli Kaymakamlıkları, Otlukbeli Şehitler Anıtı'nda bir araya geldi - Son Dakika


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