Demirözü ve Otlukbeli Kaymakamlıkları, Otlukbeli Şehitler Anıtı\'nda bir araya geldi

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Bayburt'un Demirözü Kaymakamlığı ve Erzincan Otlukbeli Kaymakamlığı'nın birlikte düzenlediği etkinlikte Demirözü sınırlarında yer alan Haydarbaba Tepesi ile Kanlıçayır Mevkiinde başlayan yürüyüş daha sonra Erzincan Otlukbeli Şehitler Anıtı'na yakın bir kısımdan Otlukbeli ilçesinin de katılımıyla devam etti.

Etkinlikte konuşan Demirözü Kaymakamı Yasin Şahin, Otlukbeli Meydan Muharebesi'nin Anadolu'da Türk birliğinin sağlanmasına olan etkisine vurgu yaparak "Bu zafer sayesinde Osmanlı Devleti zamanla dünyaya hükmeden bir konuma sahip oldu." dedi.

Otlukbeli Kaymakamlığı'nın ev sahipliğinde şehitlik anıtında yürütülen programda konuşma yapan Otlukbeli Kaymakamı İbrahim Gökçe ise, "Her iki hükümdar akraba olması hasebiyle savaş öncesinde ve sonrasında iki Türk'e yakışır şekilde mücadele etmiş ve talih Osmanlı'dan yana olmuştur. Savaşta yenilen uzun Hasan takip edilmemiş ve başkentine dönmesine müsaade edilmiştir." ifadelerini kullandı. - BAYBURT