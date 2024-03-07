Demokrat Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hüseyin Turgut, Adnan Menderes Üniversitesi Varyantı\'ndaki Kaza Sonrası Açıklama Yaptı

Yerel

Adanan Menderes Üniversitesi Varyantı'nda meydana gelen ve 28 kişinin yaralandığı yolcu midibüsü kazasının ardından açıklama yapan Demokrat Parti Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hüseyin Turgut'un 3 hafta önce yetkilileri uyardığını belirterek "Bu acının yaşanmasına sebep olanlar sorumluluklarını yerine getirmeyenlerdir" dedi.

Kazanın ardından bölgeye gidip açıklama yapan Demokrat Parti'nin Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hüseyin Turgut, "Bundan yaklaşık iki hafta önce şehri yöneten hem belediye başkanını hem de merkezi hükümetin yerel temsilcisi olan belediye başkan adayını uyarmıştım. 'Halk otobüslerinde balık istifi taşınan halk otobüslerinde bir kaza olsa, bu insanların can ve mal güvenliği karşısında sorumluluk alır mısınız?' diye sormuştum. Korktuğumuz başımıza geldi. Kesinlikle bir acı üzerinden oy devşirme niyetimiz yok. Bu kazada 28 kişinin yaralanmasının sebeplerinden biri de sorumluluklarını yerine getirmeyenlerdir. Ben bunu seçmenimizin vicdanına bırakıyorum. Üniversitesi varyantı dediğimiz bu yolu birisi merkezi hükümetin yerel temsilcisi olup şu anda Belediye Başkan Adayı olan Mustafa Savaş ile diğeri Büyükşehir Belediye Başkanı yıllardır bir türlü yapmadılar. Yol belli bir noktaya kadar geldiğinde asfalt, ondan sonraki yol kilitli parke taşı. Aydın deprem bölgesi. Acil bir afet durumu olsa Üniversite Hastanesi'ne erişmek neredeyse imkansız. Buradan çıkış, Aytepe tarafından giriş yapalım şeklinde uyarılarımız oldu. Bunları dikkate almadılar" diyerek üniversite varyantı yolundaki sorunun bir an önce çözülmesi gerektiğini kaydetti. - AYDIN