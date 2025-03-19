Denetimli Serbestlik Müdürü Güler, Denizli Gaziler Derneğine ziyarette bulundu - Son Dakika
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Denetimli Serbestlik Müdürü Güler, Denizli Gaziler Derneğine ziyarette bulundu

Denetimli Serbestlik Müdürü Güler, Denizli Gaziler Derneğine ziyarette bulundu

18 Mart Şehitleri Anma günü kapsamında, Denizli Denetimli Serbestlik Müdürü (DDSM) Serkan Güler, Denizli Gaziler Derneği Başkanı Hamdi Helvacılar ve dernek üyelerini ziyaret etti.

19.03.2025 11:49
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18 Mart Şehitleri Anma günü kapsamında, Denizli Denetimli Serbestlik Müdürü (DDSM) Serkan Güler, Denizli Gaziler Derneği Başkanı Hamdi Helvacılar ve dernek üyelerini ziyaret etti.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferinin yıl dönümünde, gazilerin vatanımız için yaptıkları değerleri anmak ve duyulan minnettarlığı ifade amacıyla, Denizli Denetimli Serbestlik Müdürü Serkan Güler, Denizli Gaziler Derneği Başkanı Kıbrıs Gazisi Hamdi Helvacılar ve dernek üyelerini ziyaret etti. ziyaret kapsamında şehitlerin ruhu için dualar okundu. Denizli Denetimli Serbestlik Müdürü Serkan Güler, Denizli Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yükümlüleri tarafından filografi sanatı ile yapılan Türk Bayrağını Dernek Başkanı Hamdi Helvacılar'a takdim etti.

Ziyaretin ardından Şehitler mezarlığına geçen Denizli Denetimli Serbestlik Müdürü Serkan Güler, şehitlerin mezarlarına çiçek bıraktı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Denetimli Serbestlik Müdürü Güler, Denizli Gaziler Derneğine ziyarette bulundu - Son Dakika

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