Denetimli Serbestlikten Eğitime Destek

Balıkesir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün denetim ve takibi altında kamuya yararlı bir işte çalışma yükümlülüğünü yerine getiren yükümlüler; 2025-2026 eğitim-öğretim yılı öncesinde Karesi İlçesindeki Şule Yüksel Şenler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Yatılı Öğrenci Yurdu'nda boya, badana ve temizlik çalışmaları gerçekleştirerek eğitime katkı sağlıyor.

Türk Denetimli Serbestlik Sisteminin 20. yılında öğrencilerin okullarda bulunmadığı yaz döneminde yürütülen çalışmalar, öğrencilere daha temiz ve güvenli bir ortamda eğitim alma imkanı sunmayı hedefliyor. Balıkesir Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde yükümlülüklerini yerine getirmekte olan yükümlülerden dördü, Karesi ilçesinde 3 katlı ve 66 odadan oluşan Şule Yüksel Şenler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Yatılı Öğrenci Yurdu'nda boya, badana ve temizlik çalışmaları gerçekleştirerek kamuda ücretsiz çalışma hizmetini yerine getirdiler. Denetimli serbestlik kapsamında ücretsiz olarak gerçekleştirilen bu çalışmalar; Türk Denetimli Serbestlik Sisteminin ilk günkü heyecanı ve 20 yıllık tecrübesiyle gerçekleştirilirken, tasarruf önlemlerinin alındığı bu günlerde kamuya önemli ölçüde katkı sağlıyor.

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği içinde yurt odaları; öğrencilerin bulunmadığı zaman diliminde, kamu yararına ücretsiz çalışma hizmeti kapsamında yükümlülerin emekleriyle yeni eğitim-öğretim yılına hazır hale getiriliyor. - BALIKESİR