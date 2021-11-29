Deneyap Şenliği'ne yoğun ilgi - Son Dakika

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Palandöken Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından Bilim Erzurum'da düzenlenen Deneyap Şenliği büyük ilgi gördü.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Palandöken Gençlik Merkezi hafta sonunda Bilim Erzurum'da önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ile Türkiye Teknoloji Takımı (T3 Vakfı) ortak protokol sonucu Cumhurbaşkanlığı 100 günlük eylem planı ile kurulan Deneyap Teknoloji Atölyelerinin 5.eğitim aşaması olan 12 hafta süren İleri Robotik Eğitimi Proje şenliği ile sona erdi. Bilim Erzurum Fuaye alanında gerçekleştirilen Proje şenliğinde ortaokul ve Lise kategorisinde toplamda 40 takım yarıştı. Deneyap Proje Koordinatörü Bahtiyar Akan nezaretinde gerçekleştirilen yarışmada insansız robotlar ve araçlar kıyasıya mücadele etti. Faz 1 olarak açılan Deneyap atölyeleri içerisinde Adana, Antalya, Edirne, Eskişehir, Erzurum, Hakkari, İzmir, Manisa, Muğla, Konya ve Trabzon'da eş zamanlı olarak eğitim almakta olup aynı anda proje şenliği yapıldı.

Türkiye de Faz 1 olarak 12 ilde eğitime başlanan ve bunlar içerisinde olan Erzurum Palandöken Gençlik Merkezi Deneyap Teknoloji Atölyesi eğitimin beşinci aşaması olan İleri Robotik Eğitimi tamamlanarak donem sonu proje şenliği ile taçlandırıldı. Malzeme Bilmi ve Nanoteknoloji yüz yüze olup Yapay Zeka eğitimleri de çevrimiçi olarak devam edilecek. Palandöken Gençlik Merkezi Müdürü Memet Gözütok ile diğer davetliler dereceye girenlere başarı belgesi taktim etti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Deneyap Şenliği düzenlemekten mutlu olduklarını belirterek katılımcıları kutladı. - ERZURUM