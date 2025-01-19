Deniz Canlıları Müzesi Öğrencileri Bekliyor - Son Dakika
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Deniz Canlıları Müzesi Öğrencileri Bekliyor

Deniz Canlıları Müzesi Öğrencileri Bekliyor

Beylikdüzü'ndeki müze, yarıyıl tatilinde öğrencilere deniz canlılarını tanıtacak.

19.01.2025 13:19
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Beylikdüzü'nde bulunan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi, yarıyıl tatiline giren öğrencileri ağırlamayı bekliyor. Dev orkinostan köpekbalığına, vatozdan hamsiye kadar tonlarca mumya balığın bulunduğu müze, karne almanın heyecanını yaşayan çocuklara unutulmaz bir tatil yaşatacak.

Beylikdüzü'nde 52 yıldır ücretsiz hizmet veren Türkiye Deniz Canlıları Müzesi, bugüne kadar milyonlarca ziyaretçi ağırladı. Türk karasularında yakalanan büyük, küçük binlerce deniz canlısını gelecek nesillere aktaran müze, yarıyılda tatilinde de öğrencileri bekliyor. Dev orkinostan köpekbalığına, vatozdan hamsiye kadar tonlarca mumya balığı barındıran müze, karne almanın heyecanını yaşayan çocuklara unutulmaz bir tatil yaşatacak. Dünyada başka örneği olmayan müze, özellikle balık mumyaları ile öğrencilerin bilgi deposu olarak büyük ilgi görüyor.

"52 yıldır ücretsiz hizmet veriyoruz"

Müze kurucusu balıkçı Kenan Balcı, "Türkiye Deniz Canlıları Müzesi bu yıl 52. yaşını kutluyor. 52 yıldır müze için binlerce balığı mumyaladık. Büyük emekler verdik ülkemize kazandırdık. Burası öğrenciler için deniz ve balık okulu. Türkiye Deniz Canlıları Müzesi balık tarihi gibi. Türk karasularında yakalanan büyük, küçük binlerce deniz canlısını gelecekteki nesillere aktaran müze, yarıyıl tatilinde de öğrencileri ağırlayacak" ifadelerini kullandı.

"Yarım asırdır müze için binlerce balığı mumyaladık"

50 gramlık hamsiden 1 ton 200 kiloluk orkinosa ve 800 kilogramlık köpekbalığına kadar toplamda bin 500 deniz canlısının mumyalanmış halde müzede yer aldığını anlatan Balcı, müzenin öğrencilerin ve vatandaşların denizlerden çıkan ürünleri tanımaları için ücretsiz olarak hizmet verdiğini belirtti. Balıkçı Kenan Balcı, 'Yarım asırdır müze için binlerce balığı mumyaladık. İlk bir hamsiyle balık müzemizin temelini attık. Küçücük hamsiden devasa köpekbalıklarına, orkinoslara kadar bütün balıkları inci gibi işleyerek mumya haline getirdik. Çocuklarımıza, gençlerimize bu müzeyi armağan ettik. Biz bugün varız, yarın yokuz. Ama yaptığımız eserin yüzyıllarca yaşaması için elimizden geleni yapıyoruz. Denizlerimizde hangi balıklar var, hangi balıkların nesli tükenmek üzere burada rahatça öğrenebilirler. Buradaki balıklar tamamen gerçek. Denizlerimizden çıkan balıklar. Merak eden herkesi Beylikdüzü'nde bulunan ve girişin ücretsiz olduğu bu ilginç ve heyecan dolu müzemize bekliyoruz" şeklinde konuştu.

"Müzedeki balıkların hepsi gerçek"

"Tarihten silinecek, kaybolup gidecek balık türlerini mumyalayıp ölümsüz hale getiriyoruz" diyen Balcı, "Balıkların doğal halini bozmamaya gayret gösteriyoruz. Özellikle öğrenciler burada olan balıkları yıllarca inceleme imkanı bulacak. Öğrenme çağındaki çocuklarımız, şimdilerde ancak kitap, ansiklopedi ve belgesellerde görebilme imkanı buldukları balık türlerini müzemizde yakından, dokunarak inceleyebiliyorlar. Amacım çocuklarımızın, geleceğimizin her bireyinin buradan bir şeyler öğrenebilmesini sağlamak. Müzeyi ziyaret eden öğrencilerimiz ve aileleri böyle bir müze kazandırdığımız için bizlere teşekkür ediyorlar. Burası öğrenciler ve Türk halkı için deniz ve balı konusurda bilgi edinme okulu. Gençlerimize eğitimde bir nebze katkım olabiliyorsa ne mutlu bana. Müzemize ulaşım da gayet kolay. Metrobüse yakınız. Girişlerimiz ücretsiz" ifadelerini kullandı.

"Öğrenciler şaşkınlığını gizleyemiyor"

Müzeyi ziyaret eden öğrencilerin önce heyecanlandıklarını, mumya balıkları gördükten sonrada ürperdiklerini dile getiren Balcı, "Öğrencilerimiz müzemize gelip, öğretmenlerinin verdikleri ödevleri neşe ve keyifle yapıyor. Balıkları hayretle inceliyorlar. Öğrencilerin o heyecanlı hallerini görünce ben ve ekibim çok mutlu oluyoruz. Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'ne ulaşım da çok kolay. Beylikdüzü merkezdeyiz. Yaşam Vadisi'nin yanı başındayız" diye konuştu.

"Denizlerimizin kıymetini bilelim"

Müzede yer alan balıkların Türk karasularında yakalandığını belirten Balıkçı Kenan, "Denizlerimiz tükenmeyen madenlerimizdir, ekmeden biçtiğimiz tarlalardır. Bunu herkes bilsin. Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili. Müzemizde sergilenen balıkların hepsi bizim sularımızda yakalanan balıklar. Denizlerimizin ne kadar değerli olduğunu, denizlerimizden hangi ürünlerin çıktığını görsünler, birebir dokunabilsinler ve balıklarımızın ne kadar önemli besin kaynağı olduğunu bilsinler diye bu hizmeti veriyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Deniz Canlıları Müzesi Öğrencileri Bekliyor - Son Dakika

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