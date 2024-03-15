Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, PAÜ Hastanelerini Ziyaret Etti

Yerel

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında PAÜ hastanelerini ziyaret ederek, Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ve hastane yönetimi sağlık çalışanlarının Tıp Bayramını kutladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, PAÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, PAÜ Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Onur Birsen, Başhekim Yardımcıları, Başmüdür Dr. Süleyman Gökmen, Hastane Müdürleri, Başhemşire Demet Ekici ve yardımcılarından oluşan heyet PAÜ Hastaneleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Organ Nakli Ünitesi, Obezite Merkezi, Kemik İliği ve Transplantasyon Ünitesi, Onkoloji-Endokrinoloji, Nefroloji-Gastroenteroloji servislerini ziyaret ederek, görev yapan doktor, hemşire, sekreter ve personeli ziyaret ederek sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutladı.

14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri kapsamında ayrıca Hastane Müdürleri tarafından da Başhekim Prof. Dr. Onur Birsen ve Başmüdür Dr. Süleyman Gökmen'e bir ziyaret gerçekleştirilerek 14 Mart Tıp Bayramları kutlandı. - DENİZLİ