Denizli Büyükşehir Belediyesi Bahçelievler Taziye Evi Açıldı

Denizli Büyükşehir Belediyesi, yakınlarını kaybeden vatandaşların başsağlığı dileklerini daha rahat bir ortamda kabul edebilecekleri taziye evlerine bir yenisini daha ekledi. Başkan Zolan, Büyükşehir Belediyesi Bahçelievler Taziye Evi'nin açılışını gerçekleştirdi.
Denizli'de yakını vefat eden kimselerin taziye dileklerini daha rahat bir ortamda kabul edeceği Denizli Büyükşehir Belediyesi Bahçelievler Taziye Evi'nin açılışı yapıldı. Bahçelievler Mahllesi'ndeki Salihler Cami altında yapılan sosyal tesisin açılışına, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Meclis Başkanvekili Ali Değirmenci, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Aydın, Seval Gebeş ve Ömer Faruk Özer, Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Ekrem Başer, davetliler, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Zolan burada yaptığı konuşmada yakınları vefat eden vatandaşların başsağlığı dileklerini daha rahat bir ortamda kabul edebilecekleri taziye evi ihtiyacını gidermeye devam ettiklerini söyledi. Bu kapsamda Bahçelievler Taziye Evi'nin açılışını yaptıklarını belirten Başkan Zolan, "Her nefis ölümü tadacaktır. Son nefesten sonra geride kalanlar, bu mekanlarda taziyeleri kabul edip sevenleri ile bir araya gelecektir" dedi.
Vatandaş talep etti, Büyükşehir hayata geçirdi
Denizli Büyükşehir Belediyesinin de yapımına katkı sağladığı Salihler Cami altına inşa ettikleri Bahçelievler Taziye Evi'nin hayırlı olmasını dileyen Başkan Zolan, "Taziye evimizin yapımında emek veren çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediyesi çalışanları her konuda olduğu gibi burada da gereken gayreti gösterdi" diye konuştu. Taziye evi yapımı için vatandaşlardan talep geldiğini, en uygun yerin ise hem ulaşım kolaylığı hem de konumu dolayısıyla Salihler Cami altını tercih ettiklerini anlatan Başkan Zolan, Kayıhan ve Aktepe Mahallesi'nin ardından bir taziye evini daha açtıklarını, önümüzdeki dönemde ihtiyaç olan yerlere de taziye evi yapmaya devam edeceklerini işaret etti. - DENİZLİ
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