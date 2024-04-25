Denizli'de Ana Sınıfı Öğrencilerine Hayvan Sevgisi Aşılandı - Son Dakika
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Denizli'de Ana Sınıfı Öğrencilerine Hayvan Sevgisi Aşılandı

Denizli\'de Ana Sınıfı Öğrencilerine Hayvan Sevgisi Aşılandı

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, çocuklarda hayvan sevgisi bilincinin oluşturulması amacıyla ana sınıfı öğrencilerine uygulamalı eğitim düzenledi. Eğitimlerde çocuklar hayvanları tanıdı, hayvan sevgisi aşılandı ve Veteriner Hekimlik mesleği tanıtıldı. Minik öğrencilerin hayvanlarla temas etmeleri ve mutlulukları renkli görüntülere sahne oldu.

25.04.2024 09:30
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DENİZLİ (İHA) – Denizli'de ana sınıfı öğrencilerine hayvan sevgisi aşılanması için düzenlenen uygulamalı eğitim, renkli görüntülere sahne oldu.

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, çocuklarda hayvan sevgisi bilincinin oluşturulması amacıyla, İl genelinde bulunan okulların ana sınıflarında minik öğrencilere yönelik farkındalık eğitimlerine başlandı.

Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği Şube Müdürü Hakan Bolat ve şube müdürlüğündeki veteriner hekimler tarafından verilen eğitimlerde çocukların hayvanları tanıması, çocuklara hayvan sevgisinin aşılanması ve Veteriner Hekimlik mesleğinin tanıtılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda minik öğrencilere verilen eğitimlerde çocukların hayvanları görerek tanımaları, dokunmaları böylece duygusal bir bağ oluşturmak için sınıflara canlı hayvanlar getirilerek, belki de hayatlarında ilk defa hayvanlarla temas eden çocukların mutlulukları ve sevinçleri görülmeye değerdi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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