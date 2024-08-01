Denizli'de Apartmanda Çıkan Yangın Paniğe Neden Oldu - Son Dakika
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Denizli'de Apartmanda Çıkan Yangın Paniğe Neden Oldu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan 5 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangın, ev sahiplerinin panikle dışarı çıkmasına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına hızlı müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında can kaybı yaşanmazken, apartmanda maddi hasar meydana geldi. Vatandaşlar, yangınla mücadele eden itfaiye ekiplerine ayran ikram etti.

01.08.2024 21:41
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Apartmanda çıkan yangın paniğe neden oldu

DENİZLİ - Denizli'de 5 katlı bir binanın en üst katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın ekiplerin yoğun müdahaleleriyle kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, Denizli'nin Pamukkale ilçesi Anafartalar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir binanın 5'inci katında elektrik prizinden kaynaklı yangın çıktı. Odadan dumanların yükseldiğini gören ev sahipleri panikle dışarıya çıktı. çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede büyümeden kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmazken, apartmanda maddi hasar oluştu.

Yangında büyük çaba sarf eden itfaiye ekiplerine vatandaşlar ayran ikram etti.

Kaynak: İHA

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