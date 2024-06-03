Yerel

Denizli'de 'Dünya Arı Günü' miniklerle kutlandı

DENİZLİ - Dünya Arı Günü nedeniyle Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Denizli Arı Yetiştiricileri Birliğinin katkılarıyla Pamukkale ilçesinde bulunan Zübeyde Hanım Anaokulunda Arı Günü etkinliği düzenledi. Etkinlik minik öğrencilerin hazırladığı resim sergisi ve dans gösterileriyle coşkuyla kutlandı.

Zübeyde Hanım Anaokulu öğrencileri Dünya Arı Günü etkinliği için hazırladıkları resim sergisi ile arıcılığın önemine dikkat çektiler. Öğrencilerin sergilediği arı dansı gösterisi ise katılımcılardan büyük beğeni topladı.

Etkinliğe İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Emre Çalışkan, Et ve Süt Kurumu Denizli Kombina Müdürü Alper Durmuş, Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nihat Çomak, arı yetiştiricileri, şube ve okul müdürleri katıldı. Etkinliğin sonunda, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlenen arıcılık temalı resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi. Yarışmada birinci, ikinci ve üçüncü olan öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Etkinlikte konuşan İl Müdürü Şakir Çınar, "Modern tarımın önemli dallarından biri olarak kabul edilen arıcılığı, yurdumuzun hemen her yerinde başarıyla yapmak mümkündür. Yaşadığımız coğrafyanın iklim ve bitki örtüsü özellikleri, arıcılıktan verimi yüksek sonuçlar alınmasına imkan sağlayacak niteliktedir. Arıcılık az bir sermaye ve emekle yapılmaya çok uygun bir uğraştır. Arı bitkisel üretimin vazgeçilmez unsurlarından bir tanesidir. Bu açıdan arı ve arı yetiştiriciliği konusunda farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz" dedi.

İl Müdürü Çınar, çocuklara arıların sadece bal yapan bir böcek olmadığı, çevre ve doğa içinde çok önemli olduğunu öğretmek amaçlandığını sözlerine ekledi.