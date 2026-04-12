Denizli'de Hakim İddiası: Taraflılık Şikayeti

(DENİZLİ) - Konkordato ve iflas dosyalarına bakan Denizli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görevli bir hakimin yakınının, aynı mahkemede görülen dosyalarda taraf olduğu öne sürüldü. İddiaya ilişkin Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) başvuruda bulunulduğu bildirildi.

İddiayı gündeme getiren avukat Semih Ata'nın başvurusu üzerine Denizli Barosu'nun konuyla ilgili HSK'ya yazı gönderdiği belirtildi.

Avukat Ata, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Denizli'de konkordato ve iflas dosyalarına Denizli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından bakıldığını belirtti.

Bu mahkemenin üye hakimlerinden birinin eşinin bir avukatlık bürosunun ortağı olduğunu öne süren Ata, şunları kaydetti:

"Bu büro da davacı ve davalı vekili olarak, konkordato başta olmak üzere alacaklı dosyalarını almaktadır. Bu durum Avukatlık Kanunu'na ve Hukuk Usul Kanunu'na aykırıdır. Bilindiği üzere hakimler tarafsızdırlar ve yakınlarının dosyalarına bakamazlar. Ben bu durumu tespit ettiğim için Denizli Barosu'na hitaben HSK'ya şikayette bulunulması hususunda gerekli dilekçemi verdim. Denizli Barosu da bu hususta HSK'ya yazı yazdı ve soruşturma başlatıldı."

İlgili üye ve hakimlerin tarafsızlık ilkesini korumaları gerekmektedir ve bu dosyalardan çekilmeleri gerekir. Çünkü yakınlarının dosyalarına bakmaları adalete olan güveni sarsmaktadır."