Denizli'de İngilizce Öğretmeni Teneffüste Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Denizli'de İngilizce Öğretmeni Teneffüste Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

Denizli\'de İngilizce Öğretmeni Teneffüste Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bulunan Karahüyük Ortaokulu'nda görev yapan 49 yaşındaki İngilizce Öğretmeni Mehmet Ali Toktaş, teneffüste öğrencileriyle voleybol oynarken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Toktaş'ın cenazesi Asri Mezarlık Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Meslektaşları ve ailesi törende büyük üzüntü yaşadı.

23.05.2024 14:49
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Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir ortaokulda teneffüste öğrencileri ile voleybol oynadığı esnada kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden 49 yaşındaki İngilizce Öğretmeni Mehmet Ali Toktaş, Asri Mezarlık Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bulunan Karahüyük Ortaokulu'nda görev yapan 49 yaşındaki İngilizce Öğretmeni Mehmet Ali Toktaş, hayatını kaybetmeden birkaç gün önce yakınlarına sırt ağrısı olduğunu söyledi. Okulda ders arasında öğrencileriyle voleybol oynadığı sırada bir anda yere yığılan Toktaş'ı gören meslektaşları sağlık ekiplerine haber verdi. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Toktaş, Asri Mezarlık Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Meslektaşları ve ailesinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlanan Mehmet Ali Toktaş'ın cenazesinde duygusal anlar yaşandı. Büyük üzüntü yaşayan meslektaşları, Mehmet Ali Öğretmenin ölümünden birkaç gün önce sırt ağrısından şikayet ettiğini ifade etti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Denizli'de İngilizce Öğretmeni Teneffüste Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizli'de İngilizce Öğretmeni Teneffüste Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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