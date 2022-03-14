Denizli'de öğrenciler bağımsızlık ruhunu yaşattı - Son Dakika
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Denizli'de öğrenciler bağımsızlık ruhunu yaşattı

14.03.2022 17:59

Denizli'de öğrenciler bağımsızlık ruhunu yaşattıDENİZLİ Denizli'de öğrencilerin İstiklal Marşı'nın TBMM tarafından kabul edilişinin 101. yıldönümü ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamında hazırladığı gösteriler büyük beğeni topladı.

Denizli'de öğrenciler bağımsızlık ruhunu yaşattı

DENİZLİ Denizli'de öğrencilerin İstiklal Marşı'nın TBMM tarafından kabul edilişinin 101. yıldönümü ve Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinlikleri kapsamında hazırladığı gösteriler büyük beğeni topladı.

Denizli'de Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen anma programına Vali Ali Fuat Atik, 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Cengiz Güven, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci, Merkezefendi Kaymakamı Dr. Adem Uslu, Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Merkezefendi Belediye Başkan Vekili Necdet Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şener Bayram, sivil toplum kuruluşları, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeler verildi

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Programda, Denizli Anafartalar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı "Doğduğumdan Beri Aşığım İstiklale Mehmet Akif" oratoryosu katılımcılar tarafından büyük beğeni aldı. Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğünce il genelinde "Yüreklerde Akif Dillerde Hürriyet" temalı resim, şiir yazma ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere Vali Ali Fuat Atik ve diğer protokol üyeleri tarafından hediyeleri verildi.

Denizli'de öğrenciler bağımsızlık ruhunu yaşattı
Denizli'de öğrenciler bağımsızlık ruhunu yaşattı
Denizli'de öğrenciler bağımsızlık ruhunu yaşattı

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İstiklal marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü etkinliği İstiklal marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü etkinliği Ayvalık'ta İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 101. yıl coşkusu Ayvalık'ta İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 101. yıl coşkusu

Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, Bağımsızlık, Denizli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Denizli'de öğrenciler bağımsızlık ruhunu yaşattı - Son Dakika


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