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Denizli'de saniyede 40 litre debiye sahip içme suyu kaynağı bulundu - Son Dakika

Denizli'de saniyede 40 litre debiye sahip içme suyu kaynağı bulundu

04.11.2021 12:38

Denizli'de saniyede 40 litre debiye sahip içme suyu kaynağı bulundu Büyükşehir DESKİ'den Yeşilyuva'ya yeni su kaynağı İçme suyu kaynaklarının debisinin azalmasına karşı önlemlerini artıran Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, Acıpayam ilçesinin Yeşilyuva Mahallesi'nde açtığı sondajdan 40...

Denizli'de saniyede 40 litre debiye sahip içme suyu kaynağı bulundu

Büyükşehir DESKİ'den Yeşilyuva'ya yeni su kaynağı

DENİZLİ - İçme suyu kaynaklarının debisinin azalmasına karşı önlemlerini artıran Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, Acıpayam ilçesinin Yeşilyuva Mahallesi'nde açtığı sondajdan 40 litre/sn debiye sahip içme suyu kaynağı buldu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Denizlililerin daha sağlıklı ve yeterli içme suyu ihtiyacını sağlamak için il genelinde başlatmış olduğu sondaj çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda, Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, yaptığı incelemede mevsime bağlı yaşanan kuraklık nedeniyle Yeşilyuva Mahallesi'nde mevcut içme suyu kaynaklarının debisinin azaldığı için susuzluk yaşandığını belirledi. Bir süre önce başlatılan sondaj çalışmasında Yeşilyuva Mahallesi'nde gece gündüz demeden görev yapan Büyükşehir DESKİ ekipleri saniyede 40 litre debiye sahip yeni bir içme suyu kaynağına ulaştı. Çalışmalar kapsamında bölgeye 1 adet elektrik trafosu, 6 adet elektrik direk, 300 metre elektrik iletim hattı, 1 adet dalgıç pompa, 1.500 metre içme suyu iletim hattı döşeyerek sondajın devreye alındığı ifade edildi. Açılan içme suyu sondaj kuyusundan alınan su numunesinin İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğe göre analizlerinin yapılmasının ardından, iletim hatlarına bağlantıları yapılarak vatandaşların tüketimine sunuldu.

"Her şey Denizlimiz için"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, vatandaşların daha sağlıklı ve yeterli içme suyu ihtiyacını karşılamak için mesai mefhumu gözetmeden Denizli'nin dört bir yanında çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi. 2014'ten bugüne 19 ilçe 616 mahallede birçok alt yapı sorununu ortadan kaldırdıklarını ve sorunları çözmeye de devam ettiklerini ifade eden Başkan Zolan, "Hemşehrilerimizin daha sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat sürmesi için gayret ediyoruz. Allah'ım birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Yeni içme suyu kaynağımız ilçemize, şehrimize hayırlı olsun. Her şey Denizlimiz için" dedi.

Denizli'de saniyede 40 litre debiye sahip içme suyu kaynağı bulundu
Denizli'de saniyede 40 litre debiye sahip içme suyu kaynağı bulundu
Denizli'de saniyede 40 litre debiye sahip içme suyu kaynağı bulundu
Denizli'de saniyede 40 litre debiye sahip içme suyu kaynağı bulundu

Yeşilyuva, İçme Suyu, Denizli, DESKİ, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Denizli'de saniyede 40 litre debiye sahip içme suyu kaynağı bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Denizli'de saniyede 40 litre debiye sahip içme suyu kaynağı bulundu - Son Dakika
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