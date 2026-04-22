Denizli\'de şehit ve gaziler için 2 bin kişilik hayır

22.04.2026 13:57  Güncelleme: 13:58
Türkiye Muharip Gaziler Derneği Denizli Şubesi tarafından düzenlenen pilav hayrında, şehitler ve hayatını kaybeden gaziler dualarla anıldı.

Denizli'de Türkiye Muharip Gaziler Derneği Denizli Şubesi tarafından anlamlı bir etkinliğe imza atıldı. Dernek binası önünde düzenlenen programda, şehitler ve bugüne kadar hayatını kaybeden gaziler için 2 bin kişilik pilav hayrı gerçekleştirildi. Etkinlik, hem katılımın yoğunluğu hem de manevi atmosferiyle dikkat çekti. Pilav hayrına Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Garnizon Komutanı Piyade Albay Ertan Dabi, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Denizli İl Müftüsü Abdullah Pamuklu, Denizli Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü Müdürü İbrahim Kasal, AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Başkanı Mustafa Işık, Hz. Ali TOKİ Camii İmam Hatibi Mehmet Tekin, başta olmak üzere çok sayıda protokol üyesi, sivil toplum temsilcisi, öğretmen, öğrenci ve vatandaş programda yer aldı. Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve edilen dualarla başladı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Denizli Şube Başkanı Hamdi Helvacılar yaptığı konuşmada, düzenlenen hayrın amacının sadece bir ikram değil, aynı zamanda bir vefa göstergesi olduğunu vurguladı. Helvacılar, "Bugün burada, bu topraklar için canlarını ortaya koyan aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi rahmetle anmak için bir araya geldik. Onların fedakarlıkları sayesinde bugün huzur içinde yaşıyoruz" dedi.

Toplumda vefa bilincinin diri tutulmasının önemine dikkat çeken Helvacılar, genç nesillere de önemli mesajlar verdi. "Şehitlerimizi ve gazilerimizi unutmayan bir millet, geleceğine daha sağlam adımlarla yürür. Bu tür organizasyonlar, sadece geçmişi anmak değil, aynı zamanda milli birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek açısından da büyük önem taşıyor" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

