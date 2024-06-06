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Denizli'deki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

DENİZLİ - Denizli'de orman yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Denizli'de Pamukkale ilçesi Akhan ve Karşıyaka Mahalleleri arasında bulunan 100. Yıl Atatürk Ormanında yangın çıktı. Yerleşim yerine, fabrikalara ve bir otel yakın noktada çıkan yangına orman ve itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Bir anda etkili olan rüzgar nedeniyle kontrol altına alınmak üzere olan yangın yön değiştirerek tekrar yayıldı.

Çok sayıda ekip ve vatandaşların karadan, yangın söndürme helikopteri ve yangın söndürme uçakları ise havadan alevlere müdahale ediyor. Karşıkaya Mahallesi be toplu konutlar bölgesindeki yerleşim yerlerine yaklaşan yangının, yapılara sıçramaması için Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ve Denizli Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin cansiperane mücadelesi sürüyor.