Denizli İdmanyurdu Sezonu Namağlup Bitirmek İstiyor - Son Dakika
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Yerel

Denizli İdmanyurdu Sezonu Namağlup Bitirmek İstiyor

Denizli İdmanyurdu, Denizli Bölgesel Amatör Lig'e yükselme grubunda şampiyonluğu garantileyerek sezonu namağlup tamamlamak istiyor. Son maçlarında Akkonakspor ile karşılaşacak olan takım, hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik sorumlu Gökhan Kaynak, dostluk ve güzel bir final maçı olmasını umduklarını belirtti.

08.05.2024 10:51  Güncelleme: 11:00
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- Şampiyon Denizli İdmanyurdu sezonu namağlup bitirmek istiyor

DENİZLİ - Denizli Bölgesel Amatör Lig'e yükselme grubunda bitimine bir hafta kala çıkmayı garantileyen Denizli İdmanyurdu, son maçında pazar günü Akkonakspor ile karşılaşacak.

2023-2024 sezonunda Denizli Süper Amatör Ligi Kırmızı Grup'ta mücadele eden ve oynadığı 18 karşılaşmada 17 galibiyet, 1 beraberlik alan, 85 gol atarak kalesinde ise 11 gol gören Denizli İdmanyurdu, BAL'a yükselme grubu maçlarında da 6. hafta itibarıyla 6 maçı da kazanarak 6'da 6 yaptı. Kırmızı-siyahlılar bu müsabakalarda 22 gol kaydederek, 5 gol yedi ve maçların bitimine 1 hafta kala Bölgesel Amatör Lig'e yükselmeyi garantiledi. Son maçında Akkonakspor ile karşılaşacak olan Denizli İdmanyurdu, haftanın ilk çalışmasını Şirinköy Stadı'nda yaparak hazırlıklarına başladı.

"Ligi namağlup tamamlamak istiyoruz"

Denizli İdmanyurdu Teknik Sorumlusu Gökhan Kaynak, bütün sezon nasıl hazırlandılarsa son karşılaşmaya da öyle hazırlandıklarını belirterek, "Ligi namağlup bitirmek var. İnşallah da öyle olur. Geçen hafta şampiyonluğu matematiksel olarak da garantiledik. Son maçımız Akkonak maçı. Tabii orada da değerli hocalarımız var. Sevdiğimiz hocalarımız var. İyi bir maç olacağını düşünüyorum" dedi.

Geçen hafta Akkonakspor'u 45 dakika izlediğini kaydeden Kaynak, "Takımda zaten bildiğim oyuncular var. Orada altyapıda çalıştığımız dönemler oldu. Oradan da bildiğim öğrencilerim var. Güzel bir maç olacak. Bana göre güzel bir kapanış maçı olacak. Her iki takım da oynamak istediğini göz önüne alırsak zevkli, çekişmeli, gençlerin iyi mücadele ettiği bir maç olacak. Bizim artık şampiyonluk ne kadar da garanti olsa da sezonu namağlup bitirmek istiyoruz. Sahada dostluk kazansın istiyoruz. Hem oyuncular hem teknik heyet açısından. İnşallah kapanışını güzel bir finalle yapacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Denizli İdmanyurdu Sezonu Namağlup Bitirmek İstiyor - Son Dakika

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