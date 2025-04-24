Denizli'nin Cam Horozu Dolu Yağışında Zarar Gördü - Son Dakika
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Denizli'nin Cam Horozu Dolu Yağışında Zarar Gördü

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Denizli'nin simgesi olan 4 metre yüksekliğindeki cam horoz heykeli, fındık büyüklüğündeki dolu yağışında hasar gördü. Dolu nedeniyle heykelin baş kısmındaki cam parçaları döküldü ve şiddetli yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

24.04.2025 21:02  Güncelleme: 21:06
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Denizli Horozu doludan nasibini aldı

Denizli'nin simgesi cam horozun parçaları dolu yağışında döküldü

DENİZLİ - Denizli'nin simgesi olan 4 metre yüksekliğindeki cam horoz heykeli, şiddetli dolu yağışından nasibini aldı. Fındık büyüklüğünde düşen dolu nedeniyle 7 bin cam parçasından oluşan horozda hasar oluştu.

Denizli'de etkili olan sağanak yağış, 15 dakikalığına yerine dolu yağışına bıraktı. Fındık büyüklüğünde görülen şiddetli dolu yağışı, Denizli'de yaşamı felç etti. Bir anda başlayan doluya yakalanan vatandaşlar, yağıştan korunmak için kapalı alan aradı. Dolu yağışına hazırlıksız yakalanan semt pazarı esnafları da yağıştan olumsuz etkilendi. Pazar esnafının tezgahtaki malları dolu yağışı sebebiyle zarar gördü.

Günlük yaşamı olumsuz etkilemesinin yanı sıra meyve bahçelerinde ürün ve kalite kaybına neden olan şiddetli doludan Denizli'nin simgesi olan dev cam horoz heykeli de nasibini aldı. Büyükşehir belediyesi önündeki Delikliçınar Meydanında bulunan ve kaidesiyle birlikte 4.10 metre yüksekliyle Türkiye'nin en büyük cam heykeli unvanını taşıyan cam horoz şiddetli dolu yağışında hasar aldı. 7 bin cam parçasından oluşan cam horozun baş kısmındaki bölümler doluyla birlikte döküldü. Hasar oluşan horozu cep telefonuyla görüntüleyen vatandaşlar, "Dolu horozumuzu başından yaralamış gibi görünüyor" şeklinde yorum yaptı.

"Her yer bembeyaz oldu"

Semt pazarına alışveriş yapmak için gittiği sırada şiddetli dolu yağışına yakalanan Halil Uğurlu, şiddetli dolu yağışı ile ilgili "Evden pazara gitmek için çıktım. Hafif hafif dolu yağıyordu. Pazara yaklaştığım anda birden dolu yağışı arttı ve çok şiddetli bir şekilde yağdı. Yerler bembeyaz oldu. Bu dolu umarım ki çiftçilerimize zarar vermez. Bağlar yeni uyanıyor, üzüm gibi meyvelerimiz umarım zarar görmemiştir. Zaten göründüğü gibi yollar bembeyaz olmakla bitmedi ağaçlardaki yaprak ve meyveler de yerlere düştü. Parklar ve yollar ağaçların yapraklarıyla da doldu. Dolu yağışı ortalığı mahvetti. Denizli'de dolu o kadar şiddetli yağdı ki Denizli'nin simgesi olan horoz heykelimiz dahi şiddetli dolu yağışından zarar gördü. Bazı arkadaşlarının araç camlarında bile zarar gördü" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Denizli'nin Cam Horozu Dolu Yağışında Zarar Gördü - Son Dakika

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