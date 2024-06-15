Denizli OSB Kurban Bayramı'nda Bayramlaşma Programı Düzenledi

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Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Kurban Bayramı münasebetiyle geleneksel olarak düzenlediği kurum içi bayramlaşma programını gerçekleştirdi.

Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nde gelenek bozulmadı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kurban Bayramı münasebetiyle kurum içi bayramlaşma programı düzenlendi. Denizli OSB Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa; Denizli OSB Yönetim Kurulu Üyesi Selim Yaymanoğlu, Bölge Müdürü Ahmet Taş, birim amirleri ve personeller katıldı.

"Denizli OSB ailesi olarak birlik ve başarılarımız daim olsun"

Bayramlaşma programına katılamayan Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı M. Abdülkadir Uslu'nun tüm Denizli OSB ailesinin bayramını kutladığı mesajını katılımcılara Bölge Müdürü Ahmet Taş iletti. Başkan Uslu, mesajında; "Çok kıymetli Denizli Organize Sanayi Bölgesi ailemiz; hepinizin Kurban Bayramı'nı kutluyor, ailenizle ve sevdiklerinizle geçireceğiniz sağlıklı, mutlu, huzurlu, bol bereketli bayramlar diliyorum. Birliğimizin ve başarımızın daim olmasını diliyor, gece gündüz demeden verdiğiniz emekler için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

"Biz büyük bir aileyiz"

Denizli OSB Yönetim Kurulu Üyesi Selim Yaymanoğlu da bayramlaşma programında Denizli Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'nün iştirakleriyle de birlikte büyük bir aile olduğunu vurgulayarak; "Büyük bir özveriyle çalışan, Bölgemizi bir adım daha ileriye taşımak adına emek gösteren siz değerli çalışma arkadaşlarımızla birlikte büyük bir aileyiz. Birlikteliğimizden güç alarak her geçen gün başarılarımızı arttırıyoruz. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kurban Bayramı'nı ailenizle, sevdiklerinizle, sağlıkla, huzurla geçirmenizi diliyorum" dedi.

"Sağlıklı, huzurlu ve bereketli bir bayram diliyorum"

Bayramlaşma programında konuşan Bölge Müdürü Ahmet Taş ise "Kurban Bayramınızı en içten dileklerim ile kutluyorum. Ülkemize, tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bayramın birlik ve beraberlik ile dayanışmayı artırmasını temenni ediyor, aileniz ve sevdiklerinizle güzel bir bayram geçirmenizi diliyorum" dedi.

Program konuşmaların ardından gerçekleşen bayramlaşma ile son buldu. - DENİZLİ