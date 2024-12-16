Denizli Özel Cerrahi Hastanesi 17. Yıldönümünü Kutladı - Son Dakika
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Denizli Özel Cerrahi Hastanesi 17. Yıldönümünü Kutladı

Denizli Özel Cerrahi Hastanesi 17. Yıldönümünü Kutladı

Denizli Özel Cerrahi Hastanesi, 17. kuruluş yıldönümünü tüm personeliyle düzenlediği etkinlikle kutladı.

16.12.2024 12:40
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Denizli'de kuruluşunun 17. Yıldönümünü kutlayan Denizli Özel Cerrahi Hastanesi tüm personelin katılımıyla yılın yorgunluğunu unutulmaz gecede attı.

Denizli'de 2008 yılında faaliyetlerine başlayan Özel Cerrahi Hastanesi geleneksel hale getirdiği kuruluş yıldönümünü kutlamalarının 17'incisini düzenledi. Yönetim Kurulu üyeleri, hastane hekimleri, hemşireleri, iş ortakları gibi tüm personelin bir araya geldiği gecede yılın tüm yorgunluğu atıldı. Program öncesi Özel Cerrahi Hastanesi bünyesinde 10. Yılını tamamlayan personele plaketleri takdim edildi.

Özel Cerrahi Hastanesi'nin 17. kuruluş yıldönümü programında konuşma yapan Özel Denizli Cerrahi Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Zerrin Çelik, duygu dolu anlar yaşadı. Geçtiğimiz Nisan ayında hayatını kaybeden Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Murat Çelik'i anan Dr. Zerrin Çelik, "Bu gece hepimizin. Hepinizi burada görmek beni çok mutlu etti. Hepiniz burada ev sahibi gibi hissedin çünkü burada misafir yok; biz büyük bir aileyiz. Hepimiz için ani ve büyük bir kayıp olan Murat Bey'in olmaması hepimizi derinden etkiledi. Ancak onun bu geleneği devam ettirmemizi isteyeceğine inanarak bu yıl da bir aradayız. Bu başarı, zincirin tüm halkalarının aynı disiplin ve sağlamlıkta çalışmasıyla mümkün oldu. Tüm hekim arkadaşlarıma, hemşirelerimize, yardımcı sağlık personelimize, temizlik ekiplerimize, çağrı merkezi çalışanlarımıza ve emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Denizli Özel Cerrahi Hastanesi 17. Yıldönümünü Kutladı - Son Dakika

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