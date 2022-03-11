Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası beyaza büründü - Son Dakika
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Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası beyaza büründü

11.03.2022 12:32

Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası beyaza büründüDENİZLİ Denizli'de dün etkisini göstermeye başlayan kar yağışı ile birlikte 1500 metre rakımdaki Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası beyaza büründü.

Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası beyaza büründü

DENİZLİ Denizli'de dün etkisini göstermeye başlayan kar yağışı ile birlikte 1500 metre rakımdaki Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası beyaza büründü.

Denizlililerin sosyal yaşantılarını daha da zenginleştirip, doğa ile iç içe vakit geçirmelerini sağlamak amacı ile Denizli Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası, 10 Mart'ta etkisini göstermeye başlayan kar yağışı ile birlikte beyaza büründü. Hizmete açıldığı ilk günden bu yana vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği, yazın sıcaktan bunalanların kışın ise kar keyfi yaşamak isteyenlerin mekanı haline gelen Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası beyaza bürünmesi ile eşsiz bir manzaraya kavuştu.

Yılın 4 mevsimi doğanın farklı tonlarını içeren güzelliğiyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakmayı sürdüren Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası'nı ziyaret eden vatandaşlar bir yandan karla oynamanın keyfini çıkartırken, diğer yandan muhteşem manzarada bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası beyaza büründü
Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası beyaza büründü
Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası beyaza büründü

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Bağbaşı, Denizli, Mart, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası beyaza büründü - Son Dakika


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