Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Eskişehir'deki helikopter kazasından gelen şehit haberini büyük bir üzüntüyle karşıladıklarını belirterek şehit ailelerine başsağlığı diledi.

DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, şehitlerle ilgili taziye mesajında şu görüşlere yer verdi:

"Eskişehir'in Tepebaşı İlçesi'nde kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait askeri helikopterde şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet; kederli aileleri, yakınları ile silah arkadaşlarına ve aziz milletimize ise başsağlığı dileriz. Derin bir üzüntü içindeyiz. Başta Sarayköy İlçemizin Turan Mahallesi'nden hemşehrimiz Denizlili Hava Pilot Astsubay Başçavuş Volkan Demirhan olmak üzere tüm şehitlerimizin cennet ebedi mekanları olsun. Vatan sağ olsun."