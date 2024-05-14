Denizli Valisi 15 Mayıs Milli Mücadele Günü\'nü kutladı

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DENİZLİ (İHA) – Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, 15 Mayıs Milli Mücadele Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Vali Coşkun, Denizlili hemşehrilerine seslendiği mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Türk milleti, tarihin hiçbir döneminde başka milletlerin boyunduruğu altında olmayı kabul etmemiş, bağımsız yaşama iradesini her şeyin önünde tutmuştur. Bugün, aziz Denizli halkının Müftü Ahmet Hulusi Efendi önderliğinde işgale, zulme, haksızlığa karşı başkaldırdığı; bölgesinde uyanış fitilinin ateşlenmesine vesile olduğu şanlı bir gündür.

Müftü Ahmet Hulusi Efendi, 15 Mayıs 1919'daki fetvasında, 'Silahımız olmayabilir, topsuz tüfeksiz, sapan taşları ile de düşmanın karşısına çıkacağız. İstiklal aşkı, vatan sevgisi hassasiyet şuurumuz ve kalbimizdeki iman ile mücadelemizin sonunda zaferi kazanacağız. Bu uğurda canını verenler şehit, kalanlar gazilerdir. Bu mutlak olarak cihad-ı mukaddestir' demiştir.

Bu fetva ile birlikte Denizliler, düşmanın bu topraklara ayak basmasına müsaade etmemiştir.

Bağımsızlığı uğruna, canından ve tüm benliğinden vazgeçen kahraman ecdadımızın evlatları olarak vatan, millet ve bayrak sevgisini, büyük bir dayanışma içerisinde her daim yaşatıp gelecek nesillere de bu ruhu aktarmak bizlerin de en büyük sorumluluğu olmalıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Milli Mücadele'de Denizli halkına önderlik eden Müftü Ahmet Hulusi Efendi ile Milli Mücadele'nin bütün kahramanlarını, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" - DENİZLİ