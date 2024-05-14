Denizli Valisi 15 Mayıs Milli Mücadele Günü'nü kutladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Denizli Valisi 15 Mayıs Milli Mücadele Günü'nü kutladı

Denizli Valisi 15 Mayıs Milli Mücadele Günü\'nü kutladı

DENİZLİ (İHA) – Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, 15 Mayıs Milli Mücadele Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

14.05.2024 22:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DENİZLİ (İHA) – Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, 15 Mayıs Milli Mücadele Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Vali Coşkun, Denizlili hemşehrilerine seslendiği mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Türk milleti, tarihin hiçbir döneminde başka milletlerin boyunduruğu altında olmayı kabul etmemiş, bağımsız yaşama iradesini her şeyin önünde tutmuştur. Bugün, aziz Denizli halkının Müftü Ahmet Hulusi Efendi önderliğinde işgale, zulme, haksızlığa karşı başkaldırdığı; bölgesinde uyanış fitilinin ateşlenmesine vesile olduğu şanlı bir gündür.

Müftü Ahmet Hulusi Efendi, 15 Mayıs 1919'daki fetvasında, 'Silahımız olmayabilir, topsuz tüfeksiz, sapan taşları ile de düşmanın karşısına çıkacağız. İstiklal aşkı, vatan sevgisi hassasiyet şuurumuz ve kalbimizdeki iman ile mücadelemizin sonunda zaferi kazanacağız. Bu uğurda canını verenler şehit, kalanlar gazilerdir. Bu mutlak olarak cihad-ı mukaddestir' demiştir.

Bu fetva ile birlikte Denizliler, düşmanın bu topraklara ayak basmasına müsaade etmemiştir.

Bağımsızlığı uğruna, canından ve tüm benliğinden vazgeçen kahraman ecdadımızın evlatları olarak vatan, millet ve bayrak sevgisini, büyük bir dayanışma içerisinde her daim yaşatıp gelecek nesillere de bu ruhu aktarmak bizlerin de en büyük sorumluluğu olmalıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Milli Mücadele'de Denizli halkına önderlik eden Müftü Ahmet Hulusi Efendi ile Milli Mücadele'nin bütün kahramanlarını, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Denizli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Denizli Valisi 15 Mayıs Milli Mücadele Günü'nü kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:23 İstiklal Caddesi’nde mağazada yangın Polis bölgeyi boşaltıyor İstiklal Caddesi'nde mağazada yangın! Polis bölgeyi boşaltıyor
16:47 Saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico korumaları tarafından makam aracına böyle götürüldü Saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico korumaları tarafından makam aracına böyle götürüldü
16:14 Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı
16:00 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı
12:03 Kumpas iddialarına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz
17:00 Beşiktaşlılar çok kızacak Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor Beşiktaşlılar çok kızacak! Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor
16:34 İYİ Parti Milletvekili Bilal Bilici partisinden istifa etti İYİ Parti Milletvekili Bilal Bilici partisinden istifa etti
15:50 Rambo Okan, Aziz Yıldırım’ı görünce bayıldı Rambo Okan, Aziz Yıldırım'ı görünce bayıldı
15:50 Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık
15:45 İstanbul’da taksici meslektaşını vurarak öldürdü İstanbul'da taksici meslektaşını vurarak öldürdü
15:40 2 milyon 950 bin TL’ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı 2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2024 17:51:35. #1.12#
SON DAKİKA: Denizli Valisi 15 Mayıs Milli Mücadele Günü'nü kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement